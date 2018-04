Nejkrásnější chytré hodinky mají „mechanický displej“ s ručičkami

Chytré hodinky mají být dalším hitem světa mobilních zařízení, i když zatím to v praxi tak úplně není. Hodinky jsou přeci jen specifický segment, kde jde především o vzhled a značku.

A tak je vcelku pochopitelné, že se na tento trend snaží reagovat i švýcarský trh s luxusními hodinkami. Například firma TAG Heuer už v tuto chvíli pracuje na chytrých hodinkách, které by měly konkurovat modelům od Applu, Samsungu a dalších (více zde). Na chytrých modelech ovšem pracuje i celá řada dalších firem.

Výrobce Frédérique Constant se chce s hodinkami Horological Smartwatch také prosadit na tomto trhu, ale razí si zatím spíše vlastní cestu. Tyto hodinky na první pohled působí zcela tradičně, digitální displej byste hledali marně. Naopak, hodinky mají klasický ciferník. Tradiční vzhled je ovšem doplněn celou řadu chytrých funkcí, ke kterým se vám bude hodit propojení s telefonem.

Tyto ručně vyráběné švýcarské hodinky budou zejména sledovat kvalitu vašeho spánku, ale také denní aktivitu, ušlou vzdálenost a další parametry. O tyto doplňující funkce se stará druhý ciferník, který ukazuje právě například procentuální plnění vaší denní aktivity nebo odpočítávání ideálního času spánku. Umí vás také na základě těchto dat i budit. Vše je samozřejmě i oboustranně propojeno s aplikací v telefonu s operačním systémem iOS nebo Android.

Výrobce uvádí, že baterie těchto hodinek by měla vydržet napájení všech funkcí po dobu minimálně dvou let. Mimo to se vám samozřejmě dostane očekávaných luxusních materiálů: broušené oceli, safírového krycího skla a řemínku z krokodýlí kůže.

Technologie pro tyto hodinky dodává firma Fullpower. „Třetinu našeho života strávíme spánkem, ale většina z nás nemá ponětí o vlastních spánkových návycích. Horological Smartwatch jsou výsledkem sledování a analýzy více jak 100 milionů nocí strávených spánkem a roků výzkumu biomechaniky naší přirozené aktivity,“ popisuje důležitost funkcí sledujících spánek ředitel Fullpoweru Philippe Kahh.

A cena? Jako bývá zvykem u ostatních švýcarských hodinek, ani tento model nebude nic levného. Přesto nám přijde, že cenovka okolo 30 tisíc korun, se kterou by měly hodinky přijít v červnu na náš trh, je stále v porovnání s jinými švýcarskými modely pakatel. Nutno dodat, že hodinky nemají mechanický (automatický) strojek, ale mají strojek poháněný bateriemi.