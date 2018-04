Loni se prodaly skoro dva miliony chytrých hodinek. Segment čeká boom

Ačkoli zatím podíl Androidu u hodinek nedosahuje bezmála 80 % podílu, jako tomu je dle aktuálních dat v segmentu chytrých telefonů, lze očekávat, že i tady bude systém vyhledávacího giganta i nadále posilovat.

Do konce uplynulého roku se prodalo celkem 1,9 milionu kusů chytrých hodinek, systém Android byl předinstalován na 1,2 milionu kusech. Trh hodinek s operačním systémem je tak zatím v plenkách, ovšem analytici, Strategy Analytics nevyjímaje, letos očekávají enormní rozmach.

Nejprodávanější chytrou časomírou byly Galaxy Gear od Samsungu. Výrobce už koncem listopadu uvedl, že během prvních dvou měsíců prodeje dokázal udat 800 tisíc kusů hodinek. Už tehdy se ale spekulovalo, zda byly hodinky v takovém objemu skutečně prodány koncovým zákazníkům, nebo jen odeslány partnerům do skladů, číslo se totiž zdálo být značně přemrštěné (více v dřívějším článku).

Na vlažný zájem o hodinky Samsung později reagoval snížením ceny. Hlavním odbytištěm těchto hodinek byla kromě domácího trhu Velká Británie a USA.

Pokud by Samsung skutečně loni prodal 800 tisíc hodinek, jejich Galaxy Gear by z celkového pohledu ukously podíl přes 42 procent. Při omezení pouze na ekosystém Androidu by podíl byl rovnou dvoutřetinový.

Druhým nejprodávanějším modelem mají být SmartWatch od Sony. Odhaduje se, že jich výrobce loni prodal okolo 400 tisíc, oficiální čísla ale zatím z Japonska nepřišla.

Mezi hodinkami řízenými jinou platformou pak jasně vedou Pebble, které byly jedním z nejúspěšnějších startupů loňského roku. Šéf společnosti Eric Migicovsky během výstavy CES v Las Vegas potvrdil, že od startu prodeje se konečné číslo prodaných hodinek přehouplo přes 300 tisíc.

Prodej chytrých hodinek podle OS v roce 2013 OS prodeje (mil.ks) prodeje (%) Android 1,2 61,1 Firefox 0,0 0,5 ostatní 0,7 38,4 celkem 1,9 100,0

Operační systém Firefox, který loni zamířil i do prvních smartphonů, ukrojil nevýrazný půlprocentní podíl, což znamená asi 10 tisíc kusů hodinek. Právě v systému Firefox a Tizen ale analytici spatřují největší hrozbu pro Android. Jeho dominanci by ale mohl narušit také Apple, jehož chytré hodinky iWatch rozhodně patří k nejočekávanějším a zejména fanoušci značky vyhlížejí velmi inovativní řešení, jež by si rychle získalo nebývalou oblibu.

Segmentu chytrých hodinek a nositelné elektroniky obecně je předpovídána slibná budoucnost. Agentura Juniper Research předpokládá, že do roku 2018 by mohlo mezi lidmi být na 130 milionů takových zařízení a jen letos by celkové číslo prodejů mohlo přiblížit ke 13 milionům.

I tak si ale podobné doplňky jen tak nezískají popularitu smartphonů nebo tabletů. Chytrých telefonů se totiž v uplynulém roce prodala bezmála miliarda (990 milionů), v případě tabletů je celkový objem zhruba čtvrtinový (227 milionů).

