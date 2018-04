Chytré hodinky: buď s vodotryskem, nebo musí být drahé

Chytré hodinky jsou na trhu zhruba dva roky. Namluvilo a napsalo se o nich hodně, ale reálně to zatím žádný extrémní hit není. Prodeje v porovnání se smartphony jsou slabé, nebo přesněji řečeno zanedbatelné. Něco lze přičíst na vrub zatím omezené nabídce, něco výbavě, ale jak to tak vypadá, tak hlavní problém je v designu.

Výbava chytrých hodinek je v podstatě stejná. V principu mají sloužit jako snadno přístupný upozorňovač na nejrůznější notifikace, v podstatě jsou prodlouženou rukou smartphonu. A to umí dnes všechny hodinky. Některé lépe, některé hůře. Stejně tak zvládají sportovní aplikace, což je další důvod, proč si zákazníci chytré hodinky pořizují, nebo by si je pořizovat mohli.

Existuje i speciální kategorie chytrých hodinek, které jsou vlastně mobilem na zápěstí. Výrobci je pasují do role náhradního smartphonu třeba na víkend. Jenže pokusů o mobil na zápěstí bylo v historii už mnoho a byl by to zázrak, kdyby to tentokrát vyšlo.

Současné chytré hodinky vypadají dost podobně. A to včetně těch od Applu. Vypadají jako elektronika na zápěstí, nikoliv jako hodinky. A v tom je zakopaný pes. Pokusy přizpůsobit design klasickým hodinkám tu samozřejmě byly a jsou, třeba Moto 360 od Motoroly. Jenže dobře to vypadá na obrázku, v reálu to už takový šlágr není. Respektive v kontextu elektroniky na zápěstí to není špatné, ale v porovnání s klasickými hodinkami je to většinou bída.

Apple se dostal nejdál, jeho Watch (některé modely) vypadají luxusně (jako solidní hodinky) a také tomu odpovídá jejich až šíleně (na poměry chytrých hodinek) vysoká cena. Ta se totiž šplhá až k 17 tisícům dolarů (více než 420 tisíc korun). Jenže tak to v hodinářském byznysu chodí. Klasické náramkové hodinky v podstatě umí především jednu věc, a tou je informace o čase. Přesto se výborně daří výrobcům s hodinkami za desítky i stovky tisíc korun.

A když pomineme ty nejlevnější, tak i hodinky za pár tisíc jsou v porovnání s mobily nebo chytrými hodinkami vlastně drahé zboží. Módní a nikterak luxusní hodinky stojí od pěti tisíc korun, a když ukážou vedle času i datum, tak je to luxus. Přesto jejich prodeje nejsou špatné.

Připomenout můžeme digitálky. Když v osmdesátých letech přišly masově na trh, byl to hit. Uměly toho hodně, od kalkulačky po databanku. Jenže dnes je to opět jen okrajový segment trhu, úspěšné jsou třeba mezi sportovními hodinkami.

U hodinek jde prostě především o design a asi i o tradiční představu zákazníků, co chtějí na zápěstí nosit. Počítač na zápěstí prostě zatím není to, po čem by masy toužily.

Že je design klíčový, už pochopilo víc výrobců, jenže ono to nebude tak snadné. Aby se udržela nízká cena, tak se pravděpodobně musí šetřit na materiálech.

Výhodu mají „geekovské“ hodinky jako třeba Pebble, ty se prodávají slušně a jejich technický design je výhodou. Jenže co funguje u startupu, zjevně nefunguje u masových značek jako Samsung, LG, Huawei a další. Problém není ani u sportovních modelů, kterým ale zase konkurují levnější náramky. I zde je ale poměrně úzká cílová skupina, která se navíc zdá již nasycená.

Co tedy výrobcům zbývá? Místo na funkce by se měli zaměřit na design a hlavně na materiály a zpracování. A když funkce, tak něco extra. Možná by pomohl hodinářský nesplněný sen - hodinky s vodotryskem. Ty chytré by k tomu mohly hrát hudbu a přidávat světelné efekty.