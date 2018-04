Chytrá Nokia s Windows? Zatím pouze jako padělek

Server Engadget nedávno přinesl fotografie přístroje označovaného jako Nokia N94i. Ty pocházejí z jakéhosi thajského aukčního serveru, kde bylo možné tento přístroj zakoupit.

Na první pohled opravdu může přístroj budit dojem, že se jedná o produkt finského výrobce. Jenže hned na ten druhý odhalíte mnoho nesrovnalostí. Pozorné oko totiž objeví hned několik jasných důkazů toho, že se jedná o jeden z nespočetného množství padělků čínských výrobců.





Telefon se snaží budit dojem, že běží na operačním systému od Microsoftu. Jenže čínští padělatelé nekopírují vzhled Windows Mobile, ale rovnou Windows XP. A i bez obrázku na displeji telefonu lze poznat, že je něco v nepořádku. Například sada čtyř drobných ikon pod displejem až příliš připomíná i námi testované čínské telefony. Dle toho tak lze usuzovat, že stejně jako ty, tento padělek pochází z produkce čínské společnosti CECT.





Kdyby snad byl ještě někdo na pochybách, že by se o padělek jednat nemuselo, přesvědčí jej lesklý plast kolem čočky fotoaparátu a drobounký nápis popisující všechny jeho superlativy. A posledním hřebíčkem do rakve pravosti tohoto kusu je jeho samotné označení. Nokia by totiž jen těžko v Asii uvedla model s číslem 4 v názvu. V tamních končinách totiž čtyřka představuje velmi smolné a nešťastné číslo. Naše třináctka je oproti němu slabý odvar.