Chytrá manažerka tentokrát dotykově. Recenze Nokie E6

U telefonů Nokia si pouze málokdy stěžujeme na horší konstrukci a pro model E6 to platí dvojnásob. Povedlo se vše od konstrukční stránky přes použité materiály po kvalitní QWERTY klávesnici. Ta je hlavním tahákem modelu a důvodem úspěchu předchozích modelů.

Naneštěstí se při přidávání dotykového displeje pozapomnělo na dvojici hardwarových kontextových tlačítek. Sen o ovládání pouze pomocí mechanických kláves se tak rozplynul.

Výhodou i nevýhodou v jednom se stává operační systém Symbian^3 ve verzi Anna. Na jedné straně přináší takové výhody jako je USB-Host, na té druhé už nepotěší po stránce uživatelského přizpůsobení či rychlostí. Nepovedl se ani internetový prohlížeč a v případě modelu E6 se objevují problémy s vykreslováním (či vůbec spouštěním) aplikací kvůli netradičně orientovanému displeji. Pro bližší informace o systému Anna odkazujeme na starší recenzi modelu X7.

Plusy a mínusy Proč koupit? plná datová výzbroj

skvělé dílenské zpracování

vynikající QWERTY klávesnice

velká interní paměť Proč nekoupit? chybějící kontextová tlačítka

nekompatibilita některých aplikací

problémový internetový prohlížeč

chybějící autofocus

občas delší reakce systému Kdy? V prodeji Za kolik? 7 890 Kč s DPH

Vzhled a konstrukce – černá s otisky

Nokia E6 nabídne prakticky plnou funkční výbavu a zbytečný je i pohled na seznam předinstalovaných aplikací, které zahrnují vše, co potřebujete pro mobilní kancelář. Musíme si však postesknout na absenci automatického ostření u jinak velmi slušného fotoaparátu.

Model E6 zastane všechny běžné funkce, které od Eseries očekáváme a bude věrným společníkem. Bohužel už jenom těžko se dá označit za inovativní, multimediální či příliš uživatelsky přívětivý telefon ve srovnání s dnešním standardem.

Nokia E6 je dostupná ve třech barevných variantách od bílé přes stříbrnou až po černou, kterou jsme měli k dispozici k recenzi. Černá je ale nejvíce náchylná na otisky prstů, ať už byste se zaměřili na lesklou čelní stranu nebo na kovový zadní kryt baterie. Právě ten je společně s dalšími chromovanými částmi důvodem, že Nokia E6 má hmotnost 133 gramů. I tak je to ale velmi slušný výsledek.

S trochou nelibosti jsme nesli vystouplý proužek okolo fotoaparátu. Naopak zajímavým prvkem je useknutá horní hrana telefonu, která je tak v kontrastu s jinak perfektně zaoblenými hranami. Nemůžeme si stěžovat na dílenské zpracování, za celou dobu testování telefon nevydal ani hlásku.

Na pravé boční straně se nachází, kromě tlačítek pro regulaci hlasitosti a hlasové ovládání, tradiční posuvný jezdec pro zapnutí displeje. Při jeho delším stisknutí se rozsvítí přisvětlovací dioda fotoaparátu. Levá strana je vyhrazena pouze microUSB konektoru, přes který lze telefon i dobíjet. Na spodní straně se našlo místo i pro 2mm konektor pro starší nabíječky.

Klávesnice a operační systém

Hlavním tahákem modelu E6 je rozměrná QWERTY klávesnice. Tlačítka mají polštářkový tvar a nejsou tolik špičatá jako u předchozích modelů. Potěšující je, že se šířka mezerníku opět rozšířila na délku čtyř kláves. Psaní je tak potěšením a klávesnice si odnáší plný počet bodů.

Tlačítka okolo čtyřsměrné klávesy jsou přeprogramovatelná na prakticky libovolnou funkci telefonu. Velkým mínusem je však absence kontextových kláves pod displejem. Kvůli potvrzování nabídek musíte vždy přehmatávat na dotykový displej, což je hodně nepraktická vlastnost, ačkoliv místo by se rozhodně našlo.

Operační systém je po funkční stránce prakticky stejný jako u již recenzované Nokie X7. Hlavní rozdíly tak plynou z rozdílných rozměrů displeje. Kupříkladu se zvětšil počet pohotovostních obrazovek na pět (oproti třem na velkých nokiích), ale naopak se na obrazovku vejdou pouhé tři widgety. Zbytek místa zabírají systémové informace.

Daleko větším problémem je vykreslování některých aplikací na displeji s netradičním rozlišením. Některé programy, třeba kalendář, jsou na větší prostor perfektně přizpůsobené a ihned vidíte denní plán včetně měsíčního pohledu. Zarážející je však nekorektní zobrazování aplikace Ovi Store. Není se tak čemu divit, že některé aplikace třetích stran (např. Angry Birds) si s tímto rozlišením neporadí.

Displej a výdrž baterie – první v sérii

Nokia E6 je prvním symbianem s rozlišením VGA (640 × 480 pixelů). Zobrazení je tak vzhledem k relativně malé úhlopříčce 2,5 palce velmi jemné. Displej postavený na technologii TFT neslibuje žádné zázraky při používání na přímém slunečním světle a je tudíž spíše podprůměrný. Samotná odezva displeje je na dobré úrovni a na průtahy si musíte stěžovat u operačního systému.

U pracovního telefonu se očekává větší výdrž baterie a dá se říci, že i tento požadavek model splňuje. Při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných emailech, dvou hodinách poslechu hudby a chvilce brouzdání na webu baterie vydržela téměř tři dny. Pokud jsme na telefon ještě více zatlačili, Nokia E6 se dostala zhruba na úroveň dvou dní.

Funkce – tradiční Eseries

Mezi předinstalovanými aplikacemi je kancelářský balíček QuickOffice, čtečka PDF, program proti odcizení telefonu F-Secure, připojení k firemní síti, tradiční programy pro napojení na sociální sítě a samozřejmě spousta dalších aplikací. Internetový prohlížeč je prakticky identický s tím použitým například u modelu X7, liší se pouze v rozložení některých položek a ikon.

Nokia E6 nabídne plnou datovou výbavu včetně přenosů přes HSPA a wi-fi. Spokojeni jsme byli i s GPS přijímačem, který nalezl svoji polohu během několika málo desítek vteřin. Více než obstojná je vnitřní paměť s kapacitou 8GB. Její rozšíření pomocí paměťových karet microSD tak možná ani nevyužijete. Nesmíme zapomenout na funkci USB-On the Go (USB-host), se kterou se setkáváme již od dob modelu N8. Bohužel v jinak bohatém základním balení chybí redukce z microUSB na USB.

Multimédia – chybějící autofocus

Od firemního telefonu by někdo mohl čekat zázraky po stránce multimédií. Nokia E6 v tomto případě těží z platformy Symbian a nabídne kupříkladu videopřehrávač, který si poradí s většinou videí v kontejneru Xvid. Naopak razantní vylepšení by si zasloužil hudební přehrávač, a to především po stránce ekvalizéru a v současné době již běžných funkcí.

Velkým zklamáním je absence automatického ostření u 8Mpix fotoaparátu. Ten totiž používá technologii Full Focus (přesněji EDOF), která pořizuje při běžných podmínkách velmi kvalitní snímky. Pokud budete chtít zaznamenat bližší předměty nebo text, rychle si vzpomenete na výhody automatického ostření. Alespoň že diodový blesk odvádí ve zhoršených světelných podmínkách dobrou práci.

Konkurence – pouze ve vlastních řadách

Protivníci se pro Nokii E6 hledají pouze velmi těžko. Ve většině případů je tvoří starší modely z Eseries nebo řada Touch-and-Type. Ta disponuje uživatelským prostředím Series 40 a modely z této série se dají sehnat zhruba za polovinu ceny Nokie E6 nebo méně. Pro náročnější uživatele tu jsou telefony BlackBerry, které mají s tímto druhem konstrukce bohaté zkušenosti. Vzhledem k tomu, že za Nokii E6 zaplatíte bezmála osm tisíc korun, svoji volbu si pořádně rozmyslete.

Nokia E72 Nokia E72 je nástupcem modelu E71. Výbava telefonu je bohatá, zahrnuje 5 Mpix fotoaparát s automatickým ostřením, GPS navigaci, podporu wi-fi nebo FM rádio s funkcí RDS. Vnitřní paměť nabízí kapacitu 250 MB. Cena: 8 990 Kč

BlackBerry Bold 9700 BlackBerry Bold 9700 je nástupcem populárního modelu 9000, má lepší displej i fotoaparát. Dvoumegapixelový byl nahrazen fotoaparátem s rozlišením 3,2 megapixelu. Smartphone používá operační systém BlackBerry OS 5.0, ve výbavě je wi-fi i satelitní navigace. Neprodává se