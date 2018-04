Chytrá kolébka ke Clié - WiFi SD - a další aktuality

Clié NZ90, aneb jak nám PDA ztloustlo

Rostoucí velikost modelů Sony Clié podtrhla Sony svojí novinkou NZ90. Na obrázku vidíte srovnání Sony Clié NX (nahoře) a NZ (dole).

Ještě dokonalejší AQUARIUM, na cestě je SQUAD

TatemGames vydala druhou verzi svého populárního akvária - tentokrát se budou po displejích prohánět rybičky s vyšším rozlišení 320x320, zkrátka nepřijdou ani majitelé klasických palmů, kterým firma nabízí několik paměťově úspornějších databází.

Firma začala připravovat další hru s názvem Squad - první obrázky vypadají na akční trhák!

Sony nabídne chytrou kolébku do auta

Majitele handheldů Clié od Sony určitě potěší nová kolébka, kterou jim tato firma připravila. Je určena k využití v automobilu a bude obsahovat GPS jednotku, audioplayer a aplikaci pro přenášení textu do hlasu (Clie vám třeba přečte došlý email atd.). Kolébka se připojí do cigaretové zásuvky. Mnohem méně potěšitelná je ale cena - měla by se pohybovat kolem 300 USD.

Kolébka je jedním z produktů představených na CES v Las Vegas. Měla by přijít na trh už letos.

SanDisk uvedl Wi-Fi SD a CF karty s pamětí

V rámci produktové linie Connect nabídne SanDisk čtyři nové karty - SD a CF WiFi kartu a SD a CF WiFi kartu s pamětí (128MB CF a 256MB SD). Karty se dostanou na trh postupně v prvním pololetí 2003.