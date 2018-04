Chytrá dotyková Nokia 5800 XpressMusic je levná a umí vše

Nokia dnes oficiálně představila první smartphone s operačním systémem Symbian S60, který je vybaven dotykovým displejem. Dlouho očekávaná novinka, o které víme už více než rok, nabídne bohatou výbavu a špičkový displej. Navíc je levnější než konkurence.

Nová Nokia 5800 XpressMusic, která je spíše známá pod kódovým označením Tube, je pořádnou konkurencí pro již prodávané mobily, jako je iPhone 3G nebo HTC Touch Diamond, nebo pro ty, které se zanedlouho prodávat začnou: LG KC910 Renoir, Samsung Pixon nebo HTC Touch HD.

Oproti korejským konkurentům nabídne novinka od Nokie otevřený operační systém. Model 5800 XpressMusic je první Nokií s novým operačním systémem Symbian S60 5.0. Ten je uzpůsoben pro ovládání přes dotykový displej.

Dotykový displej nové Nokie má excelentní rozlišení 640 x 360 obrazových bodů a dokáže zobrazit 16 milionů barev. Displej je rozměrný s poměrem stran 16:9, konkurence však nabízí i větší displeje. Úhlopříčka dotykového displeje modelu 5800 je 3,2 palce.

Ovládání novinky asi nebude tak komfortní jako v případě iPhonu. Nokia 5800 XpressMusic totiž nepodporuje multi-touch, tedy ovládání několika prsty najednou. Uvidíme, jak si finský výrobce s ovládáním pohrál, ve výbavě totiž najdeme i dotykové pero. Telefon má i pohybový senzor a dotek doprovází zavibrování.

Výbava nové Nokie s dotykovým displejem nepostrádá nic podstatného. K fotografování slouží 3,2 megapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss. Nechybí automatické ostření a možnost nahrávat videa v rozlišení VGA v kvalitě 30 fps.

Do fotografií bude možné vkládat lokace, kde byly pořízeny. To vše díky vestavěné GPS navigaci. Nokia 5800 XpressMusic podporuje sítě třetí generace včetně rychlých datových přenosů HSDPA. Podporována jsou i všechna čtyři pásma GSM a datové přenosy EDGE.

Mobil s rozměry 111 x 52 x 15,5 milimetru nabízí i připojení na internet přes wi-fi. Standardní hudební přehrávač doplňuje video přehrávač a FM rádio s RDS. Hudbu bude možné poslouchat přes klasická sluchátka díky konektoru jack 3,5 milimetru.

Připojit telefon k počítači bude možné přes Bluetooth 2.0 (možnost připojení bezdrátových stereo sluchátek) nebo pomocí datového kabelu – podpora USB 2.0. Telefon můžeme připojit i na běžný televizor. Internetový prohlížeč nové Nokie podporuje Flash.

Nokia 5800 XpressMusic má průměrnou vestavěnou paměť s kapacitou 81 MB. Paměť však bude možné zvětšit až o 16 GB pomocí vysokokapacitních paměťových karet microSDHC. V balení najdeme paměťovou kartu s kapacitou 8 GB.

Novinka 5800 XpressMusic bude jedním z prvních modelů, který bude podporovat službu Comes With Music. Ta umožňuje neomezený přístup do katalogu Nokia Music Store na jeden rok.

První chytrá Nokia s operačním systémem Symbian S60 a dotykovým displejem se začne prodávat ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. K dispozici bude černé, modré a červené barevné provedení. Novinka 5800 XpressMusic se bude prodávat za 8200 korun včetně daně. Verze s podporou služby Comes With Music se začne prodávat začátkem příštího roku.

Nokia 5800 XpressMusic - technická specifikace: