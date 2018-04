Chytrá česká navigace láká cenou i výbavou - test Dynavix Nano Lite

Přenosné navigace Dynavix nejsou na našem trhu žádnou novinkou. Tato česká společnost již několik let vyvíjí vlastní navigační software, který se pak objevuje nejen v jednoúčelových zařízeních, ale je možné jej také zakoupit ve verzi pro PDA a MDA. Logo Dynavix tak již neslo několik modelů přenosných navigací na našem trhu, právě dnes testovaný model Nano Lite by se ale mohl do paměti uživatelů zapsat nejvýrazněji.

Nabízí totiž nový navigační software Dynavix 9, který patří v současné době mezi nejlepší na našem trhu. Navigace nabídne také velmi povedený tenký design v kombinaci s velkým 4,3 palcovým displejem a samozřejmě nechybí ani oblíbené navigační hlášky herce Pavla Lišky.

Konstrukce a design - v jednoduchosti je krása

Design navigace je jednoduchý a přitom velmi elegantní. Přední zcela hladká strana obsahuje pouze displej, který je vsazen do černého těla přístroje lemovaného elegantním kovovým rámečkem. Velmi se nám líbí také zaoblené hrany, které působí luxusním dojmem a díky nim navigace padne i výborně do rukou. Výhrady nemáme ani k dílenskému zpracování, které je na velmi dobré úrovni.

Navigace Dynavix Nano Lite nabídne rozměry 117 x 77,4 mm a opravdu malou tloušťku 11,5 mm. Hmotnost je pak na navigaci velmi rozumných 130 g. Jedná se tak o jednu z nejmenších navigací do auta na našem trhu, který můžete bez problémů použít také jako přenosný MP3 přehrávač. Zařízení se totiž vejde do i kapsy, a tak vás nic nebude nutit nechávat ho ve voze. V balení jsme však marně hledali nějaké pouzdro, které by uchránilo displej před poškrábáním při přenášení.

Ovládání - nová grafika a staré chyby

Používání navigace je velmi snadné, a to především díky použití širokoúhlého dotykového displeje s úhlopříčkou 4,3 palce v kombinaci s novým uživatelským rozhraním Dynavix 9. Displej je aktivní, typu TFT, a tak ani za přímého slunce nebudete o údaje na něm ochuzeni. Nabídne antireflexní úpravu, zobrazí 65 000 barev a svými rozměry 97 x 54 mm zabírá většinu přední strany přístroje.

Navigace nabídne dvě tlačítka, jedno na horní straně k vypnutí a zapnutí systému, a pak také kolébku na pravém boku, kterou lze vypnout celé zařízení. Tento způsob je možná až zbytečně složitý a mnoho uživatelů by ocenilo jen jedno tlačítko, které používá většina výrobců. Naopak nám chyběla tlačítka pro regulaci hlasitosti. Dynavix ale toto řeší naštěstí softwarově, dotykem ve spodní liště displeje při navigaci se vám totiž zobrazí panel na ovládání hlasitosti.

Přední strana navigace je zcela hladká, na levém boku je slot pro paměťovou kartu formátu microSD a konektor pro sluchátka. Ten však narostl jen na méně standardních 2,5 mm, pro připojení běžných sluchátek se tak nevyhnete nákupu redukce. Na pravém boku boku je pak miniUSB konektor, přes který se navigace nejen dobíjí, ale je ji také možné propojit s počítačem pomocí dodávaného USB kabelu.

Navigace a mapové podklady - Dynavix 9 nemá konkurenci

O to hlavní, tedy navigaci, se stará nedávno představená aplikace Dynavix 9. Ta přináší oproti předchozí verzi několik zásadních změn, kterými předčí i mnoho konkurentů světoznámých výrobců. Hlavním tahákem je funkce Chytrá trasa, která umožňuje zvolit optimální cestu v závislosti na průjezdnosti silniční sítě v různých denních dobách a dnech v týdnu.

Dynavix využil dostupná statistická data od Tele Atlasu a zapracoval je do nového formátu map, který umožňuje nalézt optimální trasu v ranních nebo odpoledním dopravním zácpám. Používá tak stejný princip jako TomTom u svých inteligentních tras. Fungování této funkce ilustruje výpočet trasy v Praze z ulice Hrdličkova do ulice Na Žertvách. Jednotlivé situace zobrazují rozdíl mezi výpočtem trasy ráno v dopravní špičce, mimo špičku a o víkendu.

Pro mnoho uživatelů bude ještě zajímavější novinkou 99% pokrytí čísel popisných v České republice, kterou se v tuto chvíli může pochlubit jen Dynavix. Standardní databáze od společnosti TeleAtlas, která Dynavixu dodává mapové podklady, obsahuje 450 tisíc čísel popisných. Dynavix ji ale vlastními silami rozšířil na 2,3 milionu adres, čímž zamezil zbytečnému bloudění v dlouhých ulicích nebo malých vískách. Že tato novinka skutečně funguje jsme se přesvědčily při několikatýdenním testování.

Navigace nabídne samozřejmě také další zajímavé funkce, jako je již míněná možnost volby hlasových pokynů s vtipnými hláškami Pavla Lišky, 3D zobrazení důležitých budov, záznam projeté trasy a následnou tvorbu knihy jízd, databázi radarů s možností aktualizace a také zakázané úseky na mapě. Stejně jako u Garminu, i majitelé Dynavixu si mohou navigaci přizpůsobit volbou barvy mapy nebo změnou symbolu autíčka.

Zatímco některé modely Dynavixu se dodávaly ve dvou mapových verzích, tuto novinku seženete už jen s mapami kompletní Evropy. Mapové podklady jsou od Tele Atlasu, s kvalitou pokrytí našeho území ani našich sousedů tak nebudete mít žádné problémy. Konkrétně jsou pokryty tyto státy: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Polsko, Chorvatsko, Velká Británie, Irsko, Belgie, Holandsko, Lucembursko, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Itálie, Švýcarsko, Turecko, Řecko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Albánie, Bělorusko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Bulharsko, Moldávie, Srbsko a Černá Hora, Ukrajina.

Připevnit a najít cíl

V základním balení je velmi povedený držák, který je nejen designově povedený, ale dokonce i aktivní. Na předním skle drží pomocí přísavky, která nabídne velmi pevné uchycení a aretaci, a tak se zařízení ani při větších nerovnostech nepohne. Držák by mohl být jen trochu delší, u vozů s masivní přístrojovou deskou se budete muset trochu předklonit při ovládání, díky velkému displeji ale není nutné mít obraz příliš blízko.

Prvním krokem pro správnou navigaci je výběr cíle cesty. Zde nabídne Dynavix Nano Lite několik možností. Samozřejmostí je zadání přesné adresy, kterou charakterizuje stát, město, ulice a číslo popisné. Menu pro zadávání přesné adresy se poměrně liší od jiných navigací, je podobné jako u Navigonů. Hlavním rozdílem je, že všechny položky jsou hned na jedné stránce, a tak vyplníte jen ty, které znáte, nebo jejich části. Navigace pak po chvíli hledání vybere všechny možnosti, které vašemu zadání odpovídají.

Samozřejmostí je také databáze zájmových bodů. Díky nim najdete nejbližší nebo požadované služby, přepravu, nákupy, zábavu, kulturu, sport a rekreaci, stravování nebo například nocleh. Body zájmu umí Dynavix vyhledávat nejen v jednotlivých kategoriích. Vybrat si můžete také podle názvu, města, nejbližší body zájmu a také body na trase, kterou právě projíždíte. Do paměti přístroje můžete uložit také své oblíbené pozice. Je možné je zadávat formulářem pro přesnou adresu, ale také jako body zájmu. K dispozici je seznam posledních cílů nebo možnost zadat cíl cesty přesnými zeměpisnými souřadnicemi.

Vyjíždíme a Dynavix naviguje

Výpočet trasy nebýval u navigací Dynavix nejrychlejší, s novou verzí Dynavix 9 došlo v tomto ale k výrazné změně. Samotná mapa je poměrně jednoduchá, díky tomu ale velmi přehledná. Barevně jsou odlišeny silnice, vodní plochy, lesy, parky a také dálnice. Na mapě vidíte také nejbližší body zájmu, kolem kterých právě jedete, a nechybí ani 3D zobrazení důležitých budov.

Měřítko mapy lze libovolně měnit dvojicí tlačítek plus a minus v horních rozích displeje. Během navigace se měřítko mění automaticky v závislosti na potřebném detailním zobrazení konkrétní situace. Tuto funkci lze však v menu vypnout, stejně tak i zobrazení bodů zájmu. Dynavix také umožňuje jednoduchou změnu barev pomocí předdefinovaných schémat a také je možné vybrat si jiný symbol autíčka.

Hlasová navigace je možná jen ve čtyřech jazycích - češtině, slovenštině, němčině a angličtině. Standardní česká navigace od Ilony Svobodové je na dobré úrovni, hlas ale působí trochu přísným dojmem a nadšeni jsme nebyli ani ze skladby jednotlivých slov. Povely ke změně směru jízdy se ozvou jednou až dvakrát před každou operací a také před samotnou křižovatkou. Jednou z hlavních zbraní tohoto modelu jsou i hlasové povely namluvené známým hercem Pavlem Liškou. Vedle známého hlasu překvapí také použité výrazy, které jsou, alespoň pro příznivce tohoto českého herce, poměrně vtipné. Během jízdy se tak setkáte s větami jako "brzdi to, bacha tady měřej, švihej to na dálnici, nebo toč volantem doprava".

Sečteno a podtrženo

Navigace Dynavix Nano Lite nás zaujala už na první pohled svým designem a miniaturními rozměry, díky kterým si tuto novinku oblíbíte již na první pohled. Ještě větším lákadlem je ale nový navigační software Dynavix 9, který přináší několik velmi důležitých změn. Nejzásadnější je dle našeho pohledu 99% pokrytí čísel popisných, ale velmi se nám líbí také funkce Chytrá trasa.

Mapové podklady jsou dostačující nejen pro Českou republiku, ale také pro cestování po celé Evropě. Zaujala nás také cena pod hranicí pěti tisíc korun.