Chytne vás i bez úchytu - elegantní sluchátko Sony Ericsson

Bezdrátová sluchátka se stávají velmi oblíbeným příslušenstvím k mobilním telefonům. Hodí se při práci nebo jako náhrada pevné handsfree sady do auta. Bluetooth headset se však může stát i módním doplňkem.

Příkladné zpracování, elegantní design a téměř zanedbatelná hmotnost. Tím vším se chlubí sluchátko Sony Ericsson HBH-IV835. K tomu přidává netradiční systém uchycení a automatickou regulaci hlasitosti v závislosti na okolním hluku.

Konstrukce, design

Sony Ericsson HBH-IV835 je rozený elegán přísně střiženého minimalistického designu. Tělo tohoto sluchátka má tvar podlouhlého a poměrné vysokého kvádru se zaoblenými hranami. Je vyrobeno z matného plastu, přičemž na přední straně se nachází odnímatelný kryt lesklého provedení. Na trhu jsou dostupná dvě barevná provedení, černé a bílé. Nám se do redakce dostala tmavší varianta, která ve spojení se stříbrným proužkem na boku působí velmi elegantně.

Přední strana sluchátka je zcela hladká, zaujme zde především logo výrobce a také hlavní ovládací tlačítko. To je vyrobeno rovněž z plastu, ovšem jeho lesklé chromové provedení přesně vystihuje elegantní nádech tohoto headsetu. Na zadní straně si své místo našel Fast-port konektor pro nabíječku. Pokud tedy vlastníte některý z novějších telefonů Sony Ericsson, bude vám stačit jen jedna nabíječka. Pod ním pak najdeme tlačítko pro uvedení zařízení do provozu, na straně druhé blíže k ústům pak nezbytný mikrofon.

Tlačítka nebo kolébku pro regulaci hlasitosti byste ale hledali marně. Sluchátko totiž disponuje funkcí automatického upravování hlasitosti v závislosti na okolním hluku. Použité materiály působí velmi elegantně, a ve spojení s rozměry 62 x 11 x 10 mm a hmotností pouhých 10 gramů dělají z tohoto headsetu opravdový stylový doplněk.

Velmi důležitým kritériem pro výběr headsetu je především to, jak drží na uchu. Sponu budete v tomto případě hledat marně, v uchu by mělo držet jen díky trnu s reproduktorem zastrčeným do zvukovodu. Ten je navíc opatřen gumovým nástavcem, který známe ze sluchátek u telefonů řady Walkman. V základním balení najdeme hned tři velikosti. Na tento systém je ale třeba si zvyknout, ze začátku budete mít pocit, že vám sluchátko musí každou chvíli vypadnout. Po nasazení však drží velmi jistě a odolá i kdejaké pohybové aktivitě.

Ovládání a jdeme telefonovat

Spárování s telefonem proběhlo hladce a bez sebemenších problémů. Vedle automatické úpravy hlasitosti nabízí tento headset další inovaci, a to funkci automatického párování s telefony Sony Ericsson. Ihned po zapnutí sluchátka se na telefonu automaticky zobrazí výzva na spárování bez nutnosti zadávat kód. Jsou podporovány standardy Handsfree i Headset, a tak můžete sluchátko použít v podstatě s jakýmkoliv mobilním telefonem vybaveným technologií Bluetooth.

Ovládání modelu HBH-IV835 je jednoduché a intuitivní. Po zapnutí tlačítkem, které je umístěno na zadní straně, se rozbliká miniaturní zelená dioda. Pro příjem a pokládání hovoru slouží hlavní ovládací tlačítko na přední straně. Bez doteku na klávesnici telefonu můžete také aktivovat hlasové vytáčení, nebo vytočit poslední volané číslo. Funkce automatické úpravy hlasitosti fungovala, ovšem vždy s malým zpožděním a ne tak výrazně, jak bychom si představovali. Úroveň zesílení se vždy přizpůsobí okolnímu hluku, absenci tlačítek pro ovládání hlasitosti považujeme přesto za nevýhodu.

Při testování dosahu od telefonu si ale sluchátko vedlo na výbornou. Bez problémů pokořilo teoretickou hranici deseti metrů a potíže mu nedělaly ani zdi. Reprodukce zvuku byla přirozená, jen zřídka kdy se ozývalo nepříjemné praskání. Headset Sony Ericsson ale bohužel nabídne jen průměrnou výdrž kolem pěti dnů v pohotovostním režimu, doba hovoru se pak pohybuje kolem tří hodin.

Co říci závěrem

Sony Ericsson HBH-IV835 si nás získal svým elegantním vzhledem a nízkou hmotností. Bezproblémové a jisté bylo také držení za uchem a to především díky výměnným gumovým nástavcům. Funkce automatické změny hlasitosti fungovala lépe, než jsme očekávali, přesto byly chvíle, kdy nám tlačítka pro zesílení chyběla.

Reprodukce zvuku byla na slušné úrovni, nezklamala nás ani citlivost mikrofonu. Pro úplnost ještě dodejme, že tento elegantní headset najdete na pultech obchodníků za necelé dva tisíce korun.