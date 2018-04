Chytač obrazovek, hra na horníky či jednoduché odesílání fotek (Programy pro Symbian)

PhotoMailer

Program PhotoMailer potěší všechny ty, kterým se zdá odesílání obrázků na e-mail například přes MMS moc složité. S aplikací stačí vytvořit fotku, následně vyplnit příjemcův e-mail a jednoduše odeslat. Rozhraní programu je ve stylu Windows XP a proto by jeho ovládání nemělo dělat problém opravdu nikomu. Fotografie jsou odesílány přes vlastní SMTP klient programu, e-maily adresátů lze vybírat z adresáře.

Program byl testován na některých typech Nokií Series60 a zakoupit za $11.00 jej můžete zde.

Screen Capture

Screen Capture umí přesně to, co hlásí v názvu - tedy vytvořit screenshot aktuální obrazovky Series80 telefonu. Obrázky lze ukládat do několika druhů formátů v různých barevných hloubkách. Program může přidat ke snímku rámeček, sejmuté obrázky je možné různě upravovat či nastavit, kam budou ukládány.

Program stojí $14.99 a stáhnout jej můžete odsud.

Super Miners

Super Miners je nová hra od tvůrců Sky Force či Explode Arena, která vás vtáhne do děje a díky 93 levelům u ní vydržíte opravdu dlouho. Vaším úkolem je sbírat diamanty, ve hře hubíte nepřátele a plníte zadané úkoly. Volit můžete ze dvou hrdinů, hře nechybí výborná hudba a líbivé zvuky. Super Miners lze hrát i přes Bluetooth.

Stahovat můžete odsud, cena je $9.98. K dispozici je rovněž testovací verze. Hra je určena pro Series60, v přípravě jsou i verze pro kapesní počítače.

W.A.Y.D 2

Pokud hledáte pro svůj Nokia komunikátor šikovný desktop manager, upomínkovač a kalendář v jednom, vyzkoušejte program W.A.Y.D 2. Jeho cena je sice poměrně vysoká, budete však překvapeni vším tím, co program umí.



Vyzkoušet můžete trial verzi programu, kterou stáhnete zde. Za $20.00 lze aplikaci zakoupit.