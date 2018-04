Chystaný Nexus nabídne famózní displej a výkon. Na tlačítka zapomeňte

Aktuální Nexus S z dílen Samsungu je na trhu sotva několik měsíců a Google spolu se svým partnerem již usilovně připravuje jeho nástupce. Podle aktuálních informací to vypadá, že zatímco se Nexus S na špici příliš dlouho neohřál, jeho následovníka konkurence tak snadno nedožene.

Placka s famózním displejem a výkonem

Tenké telefony jsou dnes v módě. Toho se bude držet i nový Nexus, jehož tloušťka by mohla být někde na úrovni aktuálně nejštíhlejšího smartphonu současnosti, Galaxy S II.

Na rozdíl od něj ale pod displejem nenajdeme vůbec žádná tlačítka. Prostředí použitého systému Android ve verzi Ice Cream Sandwich (4.0) bude optimalizováno na ovládání výhradně skrze dotykový displej. A ten má být v případě nového Nexusu opravdu famózní. Hovoří se o velké úhlopříčce (odhadujeme 4" - 4,3") a rozlišení 720p (1 280 × 720 bodů). Displej takových kvalit nedávno představila japonská Toshiba.

Použitá technologie bude záviset na tom, který z výrobců se nakonec chopí produkce telefonu. Bude-li to opět Samsung, můžeme počítat minimálně se Super AMOLED Plus. Výborné displeje ale umí i LG, o kterém se jako o výrobci třetího Nexusu dříve mluvilo.

Nexus 4G, jak se přístroj nyní v médiích označuje, bude pohánět dvoujádrový procesor s taktem jader 1,2 nebo 1,5 GHz. Hovoří se o čipové sadě Texas Instruments OMAP 4460, ovšem pravděpodobněji nový Nexus poběží na SoC NVIDIA Tegra3 (Kal-El), což bude patrně první mobilní čtyřjádrové řešení.

Použitá grafická jednotka s nízkým energetickým odběrem bude mít 12 jader, celkový výpočetní výkon bude oproti současné generaci (Tegra2) až pětinásobný. Počítá se i s podporou rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů. Dřívější zprávy dávaly chystaný Nexus do souvislosti také s chystanou generací čipů Qualcomm Snapdragon s architekturou Krait (28 nm tranzistory), ty se ale mají v prvních telefonech objevit až v průběhu příštího roku. Nexus má přijít ještě letos.

Nepřekvapí dostatečná zásoba operační paměti: porce 1 GB byla ještě nedávno typická spíše pro stolní PC a notebooky. Použitý fotoaparát s pětimegovým snímačem signalizuje, že se tentokráte ustoupilo od honby za megapixely a více se soustředilo na některé důležitější parametry (velikost snímače, světelnost objektivu). Nový Nexus má být údajně schopen i za šera pořídit velice dobré snímky, schopnost nahrát Full HD videa už není nijak překvapivá. Sekundární kameru na čelní straně telefonu charakterizuje specifikace 1.0 MPix.

Do prodeje vtrhne před Vánoci

Podle serveru Boy Genius Report se má třetí Nexus objevit v prodeji koncem listopadu, konkrétně v nabídce operátora AT&T, pro kterého by to byl jeden z první smartphonů s podporou LTE. Tomu ale na druhou stranu příliš nevěří redaktoři z AndroidAndMe, a to vzhledem k slabému pokrytí této technologie.