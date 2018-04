Chystají naši operátoři velké UMTS překvapení?

Není to tak dávno, co mobilní operátoři Eurotel a T-Mobile opět zaklepali na dveře Českého telekomunikačního úřadu a požádali o odklad spuštění mobilní sítě třetí generace UMTS. Podmínky licence, které ukládaly spuštění sítí do ledna 2006, byly tak posunuty o další rok.

Automaticky se přitom očekávalo, že operátorům se do UMTS moc nechce a využijí nejpozdější možný termín. V zákulisí se však proslýchá, že nástup UMTS by nakonec mohl být přeci jen rychlejší. Termínem pro spuštění by tak mohl být podzim, kdy operátoři obvykle představují své velké novinky a navíc by si stihli připravit podhoubí na vánoční UMTS žně.

O tom, že se operátoři zbrojí na rozjezd UMTS může napovídat i přesun testovacího UMTS kontejneru společnosti Siemens. Dvanáct metrů dlouhý kontejner nabitý testovací technologií včera po poledni vyrazil z pražského sídla Siemensu v Průmyslově ulici a po průjezdu Prahou zakotvil na rohu ulic Budějovická a Hanusova.

Je s podivem, že cílová stanice kontejneru se nachází jen asi osm set metrů od sídla Eurotelu ve Vyskočilově ulici. Dvorním dodavatelem infrastruktury pro Eurotel je totiž finská Nokia. Sídlo T-Mobilu, kterému má uzavřený UMTS kontrakt právě se Siemensem, je ovšem od současné lokace kontejneru vzdáleno asi dva a půl kilometru. Naše snímky zachycují průjezd kontejneru po Nuselském mostě.

Siemens UMTS kontejner obsahuje veškerou technologii pro provoz a testování sítě třetí generace. Srdcem celého systému jsou nejmodernější 2G/3G MSC, RNC, HLR, GGSN, SGSN a také NodeB. Celý systém lze pak hladce připojit do stávajících GSM sítí. Že vám zkratky v posledním odstavci nic neříkají? Nevadí. O architektuře UMTS si můžete přečíst v článku: UMTS – Uzlové body a architektura systému.