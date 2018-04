Chystá Sun Microsystems vlastní javový operační systém?

Javové aplikace dnes spustíme téměř na každém mobilním telefonu. Jejich schopnosti jsou však dosti omezené a liší se významně podle typu telefonu. Sun Microsystems, který za Java 2 Micro Edition stojí, tak pravděpodobně uvažuje o tom, že by na trh přinesl kompletní javový operační systém.

Důkazem těchto úvah je, že se Sun rozhodl koupit firmu SavaJe Technologies, která má na svědomí operační systém SavaJe. Ta se dostala do finančních potíží poté, co se jí její výtvor nepodařilo prosadit na trhu. Koncept telefonu se SavaJe sice kdysi předvedlo LG (více zde), ale jediným prakticky dostupným přístrojem se stal smartphone Jasper S20 z dílen tchajwanské firmy GSPDA (více zde).





Sun Microsystems je ale dostatečně silná společnost na to, aby se zhostila tohoto nejednoduchého úkolu a nový systém na trhu protlačila. Získaný systém jistě Sun doplní o své know-how a podrobí jej důkladnému vývoji. Výsledkem by mohl být konkurent pro výše zmíněné tradiční zástupce této kategorie.



Klíčovým faktorem pro rozšíření nového operačního systému bude množství vývojářů, kteří se rozhodnou pro něj vyvíjet aplikace. Zatímco třeba ACCESS si se svou ACCESS Linux Platform zajistil alespoň do začátku zpětnou kompatibilitu s Palm OS, Sun musí vše stavět od začátku. Výhodou pro něj ale je, že celosvětová komunita Java vývojářů je velmi široká a tak by s programy pro novou platformu nemusel být příliš velký problém.





Ve světě mobilních operačních systémů tak začíná být docela husto. Symbian jasně vede, Microsoft mu jde po krku s Windows Mobile. Palm OS možná zažije renesanci hned ve dvou podobách – ALP a novém linuxovém operačním systému od samotného Palmu (více zde). Se svou troškou do mlýna se přidávají i Samsung s Flash UI a Apple s Mac OS X pro iPhone, tyto systémy však budou relativně uzavřené. Věříme, že při oznámení Sunu všichni tito konkurenti docela zpozorněli.