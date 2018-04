Chystá Sony další PalmOS handheld?

Všechno začalo asi před 14 dny, kdy e-shop RSC zveřejnil ve své nabídce výrobek se jménem Sony Clié T415 B,W - v popisu výrobku bylo uvedeno pouze to, že bude mít PalmOS 4.1, tenký design a bude stát $300. Spekulace tehdy odhahovaly, že zkratka B,W znamená černobílý model. Výrobek však obchod stáhl asi za dva dny ze svých stránek.

Včera se ale obdobný produkt objevil v obchodě PC Mall - rovněž bez fotografie, ale s více podrobnostmi :

Sony Clie T415

Sony CLIE T415 Handheld Personal Entertainment Organiser, Dragonball VZ 33MHz, 8MB DRAM, 4MF FLASH ROM, PalmOS 4.1, TFT.

Product Summary :

MP3 audio playback, High resolution color screen supports 320 x 320 resolution, JogDial navigator, Memory Stick expansion slot, PalmOS version 4.1, VideoPlayer and Image viewer software.

Informaci přinesly servery PalmInfocenter a PalmQ.ru, o modelu se však v průběhu včerejška zmínil i C/Net.

O příchodu nového modelu by svědčilo i předvčerejší snížení ceny low-endového modelu S320. Podle posledního průzkumu NPD Intelect firma Sony hned po svém vstupu na trh handheldů získala 10% retailového trhu v USA.

Firma Sony se údajně zatím odmítla k těmto zvěstem oficiálně vyjádřit - pouze dala najevo, že specifikace z PC Mallu obsahují "nepřesnosti" a popisují model Clié PEG N760C. Na internetu se mezitím spekuluje o tom, že nový model Sony by měl mít asi černobílý displej, ale s hi-res rozlišením 320x320 pixelů. Písmenko "T" v názvu by mohlo být zkratkou pro "thin" - T415 by mohl být ultratenký manažerský model.

T415 by se objevil ve "střední" kategorii modelů PalmOS, kde jsou nyní modely TRGpro ($250), HandEra ($300), Palm m125 ($250), Visor Edge a Prism ($299). Vyšší rozlišení má pouze HandEra.

Uvedení černobílého modelu s hi-res rozlišením 320x320 by bylo výrazným krokem firmy Sony v souboji s HandErou o prosazení formátu vyššího rozlišení. HandEra má rozlišení 320x240 pixelů, ale firma zatím nenabídla barevný ani manažerský model.

Další vývoj u firmy Sony budeme pro vás sledovat.