Chystá se nový TomTom s integrovaným GPRS

Na webu amerického patentového úřadu FCC se počátkem března objevila dokumentace k novému modelu navigace TomTom. Nový model by měl nést označení Go 715 a podle všeho je – alespoň ve schvalované verzi – určen pro americký trh. Dá se ale čekat, že se dočkáme i v Evropě. Alespoň podle manuálu už evropská verze existuje.

Navenek vypadá nový TomTom hodně podobně jako jeho bráškové, zejména Go 910. Měl by nabídnout funkčnost hands-free prostřednictvím technologie Bluetooth, ale hlavně by měl mít jako první model této značky integrován GPRS modem – ve verzi předložené FCC podporuje sítě GSM 850 MHz a 1 900 MHz.

Z dokumentace není úplně zřejmé, jestli bude přímo podporovat i hlasové přenosy. Připojení pro mikrofon ale má kvůli funkci hands-free, a adresář je standardní součástí výbavy vyšších modelů TomTom. Zřejmě tedy není důvod, aby hlas nepodporoval. V každém případě bude podle manuálu podporovat SMS zprávy.

Přístroj nebude zřejmě vybaven pevným diskem jako modely devítkové řady. Na spodní straně je totiž integrován slot pro SD karty. Hned vedle něj je patrný i slot na SIM kartu.