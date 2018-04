Chystá se nový smartphone SPV C500

Již v pořadí třetí chytrý telefon s operačním systémem Microsoft připravuje tchajwanská společnost HTC. Po modelech SPV E100 a SPV E200 by se měl ještě letos v létě začít prodávat model SPV C500. Chytré telefony od společnosti HTC jsou známé i u nás. První model SPV E100 u nás nabízí Eurotel pod označením Eurotel Smartphone, jeho inovovaná verze SPV E200 u nás oficiálně k dostání není. Má navíc integrovaný fotoaparát a novější operační systém Microsoft Smartphone 2003, předchozí model má operační systém Microsoft Smartphone 2002. Oba modely jsou také známé pod označením Orange SPV, protože právě operátor Orange je jako první začal nabízet. Stejné označení, tedy Orange SPV, bude mít i nejnovější model C500.

Novinka by se měla začít prodávat již v červenci letošního roku. Výrobce a ani operátor Orange jej ale zatím oficiálně nepředstavili. K dispozici je jen první fotografie a několik technických parametrů. Telefon by měl být především mnohem lehčí, než současný model E200, případně E100. Jejich hmotnost je 130 gramů, novinka má mít jen 100 gramů. Menší budou i rozměry nového SPV. Měly by být následující: 108 x 46 x 18 milimetrů, pro porovnání model E100 má rozměry 120 x 50 x 23,5 milimetrů. Nový bude i design a jiný tvar budou mít i funkční klávesy. Operační systém by měl být Microsoft Smartphone 2003 Second Edition. SPV C500 pravděpodobně nebude mít integrované WiFi, ale měl by mít integrované rádio. Další výbava by měla odpovídat současnému modelu SPV E200.

HTC se svými produkty bude na trhu soutěžit především s Motorolou, která chystá hned několik chytrých telefonů s operačním systémem Microsoft. Modely MPx100 a MPx již představila, na představení véčka MPx220 se zatím čeká. Podle zákulisních informací má nyní Motorola před HTC ve vývoji náskok, přestože se svým modelem MPx200 přišla na trh mnohem později, než HTC s modelem SPV E100.

HTC nevyrábí jen chytré telefony řady SPV, ale i o větší a "chytřejší" mobily řady Dataphone, které se prodávají i u nás a to jak u Eurotelu (DataPhone I a II) a T-Mobile (MDA a MDA II), tak i ve volném prodeji pod značkou Qtec.