Chystá se nové mini véčko Siemensu

O chystaném minivéčku Siemensu - modelu CL55 se mluví již delší dobu. Včera se objevila na internetu první fotografie, ovšem zatím jen na fanouškovských stránkách Siemensu. Těžko tedy hodnotit, jestli telefon opravdu bude takto vypadat. Stejně jako u současného modelu CL50, by se i u novinky mělo jednat o převzatý model od nezávislého asijského výrobce.

Výbava telefonu zatím není přesně specifikována, telefon by měl být duální, hlavní barevný displej by měl umět zobrazit 65 000 barev a jako příslušenství by měl být k dispozici i přídavný fotoaparát.