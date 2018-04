Chystá se nová Nokia 6230i s 1 MPx fotoaparátem?

Podle dobře informovaných zdrojů, nikoliv však oficiálních, Nokia chystá na začátek podzimu vylepšenou verzi velmi populárního modelu 6230. Ne že by se model 6230 prodával špatně, právě naopak, spíš se zdá, že Nokia chce využít povedeného designu tohoto telefonu a i jeho dobré výbavy. Kombinace těchto dvou vlastností má u zákazníků úspěch a Nokia toho chce využít. Dalším dobrým důvodem, proč Nokia chystá vylepšenou verzi modelu 6230, je příchod konkurenčních telefonů na konci prázdnin. Asi největším konkurentem nové Nokie bude Siemens S65, která má podobnou výbavu, ale má lepší a větší displej a také megapixelový fotoaparát.

A právě větší a lepší displej a megapixelový fotoaparát by měla mít i vylepšená verze Nokie 6230. Označení telefonu by mělo být pro Nokii typické, alespoň co se inovovaných verzí týká. Číselné označení tedy zůstane zachováno a přibude malé písmenko "i". Nokia takto označuje své inovované verze telefonů již delší dobu, vzpomeňme Nokii 6310i a aktuálně třeba model 6610i.

Jediná dostupná fotografie, která by měla zobrazovat chystaný model 6230i.

Nokia 6230i by měla být dostupná již v srpnu letošního roku a cena by neměla překročit 500 EUR, spíš by měla být nižší. V přepočtu by tedy nedotovaný a neblokovaný telefon mohl stát zhruba 14 500 Kč. Postupně by tato novinka měla vytlačit původní model 6230, ten se ale jistě bude ještě nějakou dobu souběžně prodávat.

Hlavní inovací u nové Nokie 6230i bude větší displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a s rozměry 27,5 x 34,5 milimetru. Současná Nokia 6230 má displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a s rozměry 27 x 27 milimetrů. Jinak bude mít displej stejné parametry, tedy že je aktivní a že dokáže zobrazit 65 000 barev. Další inovací je megapixelový fotoaparát. Maximální rozlišení fotografie bude 1280 x 960 obrazových bodů. K dispozici bude i videorekordér, pravděpodobně se stejnými možnostmi, jako u běžného modelu 6230. Rozměry telefonu jsou téměř stejné, liší se jen tloštka telefonu, Nokia 6230i bude o 2 mm silnější. Novinka bude i o 7 gramů těžší, než standardní model 6230.

Jakmile budeme znát další podrobnosti, neprodleně vás o nich budeme informovat.