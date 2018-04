Microsoft konečně připravuje špičkovou lumii. A nebude jen jedna

Jak informuje server Nokiapoweruser, Microsoft by měl chystat dvě špičkové lumie. Jejich název není zatím potvrzen, jmenovaný server je označuje jako Lumia 940 a 940XL.

Oba modely by měly být vybaveny novými Windows 10. Nový systém by měl Microsoft uvolnit už koncem druhého čtvrtletí, a tak by představení novinek nemělo být daleko.

Lumia 940 by měla mít pětipalcový displej, provedení XL potom 5,7palcový. Fotoaparát by měl mít rozlišení 24, nebo 25 megapixelů. U předního fotoaparátu se pak spekuluje, že by měl mít vyšší rozlišení než pět megapixelů.

Podle informací serveru se hovoří o 3D ovládání, Iris skeneru oční rohovky nebo podpoře dotykového pera. Zda se těchto vymožeností opravdu dočkáme, ukáže až čas.

Vedle dvou špičkových modelů bychom se měli dočkat i dvou novinek střední třídy. Server je označuje jako Lumia 840 a Lumia 740XL. První chystaný model má mít podobný vzhled jako Lumia 830.

Lumia 840 by měla mít fotoaparát PureView s rozlišením 13, nebo 14 megapixelů a displej s úhlopříčkou okolo pěti palců. Přední kamerka by měla být pětimegapixelová.

Druhá novinka střední třídy by měla mít velký displej s úhlopříčkou 5,5, nebo 5,7 palce. Fotoaparát by měl mít podobné rozlišení jako u Lumie 840. Nepůjde však o technologii PureView.