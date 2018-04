Chystá Handspring Prism II?

S neoficiálními informacemi je to velmi těžké - obtížně si je můžeme dovolit zcela ignorovat, na druhou stranu je u nich vždy riziko, že mohou pocházet ze zdrojů nedůvěryhodných, a že se prostě různí uživatelé mohou dobře bavit zasíláním svých anonymních výtvorů v Photoshopu...

Na serveru Palminfocenter se objevila informace o tom, že dle nepotvrzených zdrojů Handspring připravuje nový barevný Visor Prism II, model s rozlišením 240x320 pixelů, 16 bitovou grafikou a virtuální graffiti ploškou.

Počítač by měl mít 33 MHz procesor a 16 MB RAM, mělo by se navíc jednat o prvního Visora s flash ROM a s PalmOS 4.01H. Vzhledem k tloušťce modelu by měl mít Prism II přídavný Springboard modul, podobně jako Visor Edge.

Vzhledem k tomu, že zejména neoficiální informace o nových Visorech se zatím nerealizovaly, přistupujme i k této šeptandě s rezervou.

Na druhou stranu nezní parametry Prismu II zas až tak nelogicky a je taky možné, že se Handspring snaží ucpat "díru" ve své nabídce manažerských barevných modelů. Velmi zajímavou by byla informace o rozlišení - znamenala by další krok ve "válce formátů rozlišení".