Toto jsou chyby, které vás budou na špičkových smartphonech štvát

Chyby a problémy se nevyhýbají ani těm nejlepším smartphonům. Své o tom ví například Samsung, jehož potíže s baterií modelu Note 7 byly doposud asi největší mobilní aférou (ředitel mobilní divize Samsungu DJ Koh později informoval, že za vybuchování modelu Note 7 mohla baterie). Ale častěji nejsou potíže natolik zásadní, aby kvůli nim musel výrobce produkt rovnou kompletně stáhnout z trhu. Vlastně, většina současných špičkových smartphonů má nějaký ten problém.

Výrobci se snaží takové potíže rychle odstranit. Příkladem může být třeba problém, který se objevil u předsériových vzorků nového Huawei Mate 10 Pro. Chyba v některé z Google služeb způsobila, že tyto vzorky doslova žraly baterii neuvěřitelným tempem. A co hůře, ono rychlé vybíjení prý mohlo baterii i nenávratně poškodit. Tyto telefony se sice nedostaly k zákazníkům, ale je jasné, že Huawei zuřil – chyba prý totiž byla na straně Googlu. Jenže kdo dostal vzorek do ruky, jistě nadával na Huawei. A to rozhodně není dobrý začátek, jak se chlubit svou nejnovější vlajkovou lodí. Náprava ovšem přišla rychle, Huawei během několika dnů od uvedení vydal aktualizaci softwaru, která potíž odstranila a zákazníci se u sériových vzorků nemají čeho obávat. Tedy pokud se neodhalí nějaká jiná chybička, která by mohla otravovat život.

Noví hráči

Někdy ovšem nejsou řešení tak jednoduchá, aby pomohl pouhý softwarový update. Dobře si toho jsou vědomi u OnePlus, jejichž zabiják špičkových smartphonů s pořadovým číslem 5 se stal synonymem různých neduhů. Jeho displej má v některých případech podivný želé efekt při skrolování (více viz „Želé efekt“ u OnePlus 5 nelze opravit, na vině je kopírování iPhonu) a OnePlus si s tím zatím neví rady. Někteří uživatelé si také stěžují, že jejich telefony vibrují během hovoru – ani tohle nemá zatím definitivní řešení, ale potíží se prý dá zbavit několika triky v nastavení.

A jednu prazvláštní chybu už u OnePlus napravili – telefon se totiž restartoval při vytočení čísla tísňové linky 911. U nás žádný problém, v USA ovšem velká potíž, kterou spravil softwarový update. Nicméně, u OnePlus jsou si pošramocené pověsti vědomi a asi i ví, že ji nejde napravit jen novým softwarem. Rychle proto chystají vylepšenou verzi modelu, OnePlus 5T, který snad bude mít chyb méně.

Doslova zaplaven chybami je také smartphone nové značky Essential, kterou založil tvůrce Androidu Andy Rubin. Potíže s kvalitou fotoaparátu se asi ani vyřešit nepodaří, hromadu softwarových bugů, kvůli nimž se telefon zadrhává a zpomaluje, firma postupně spravuje (více o neúspěchu Essential PH-1). Jenže ani to nestačí, a tak pro jistotu snížila cenu stále ještě relativně nového kusu z původních 699 dolarů (téměř 15,5 tisíce korun) na 499 dolarů, tedy v přepočtu na 11 tisíc korun (více viz Essential Phone dramaticky zlevnil).

K novým hráčům na poli špičkových smartphonů patří i značka Nokia, která se na trh vrátila pod vedením HMD Global. Její model 8 právě míří do prodeje za rovněž hodně atraktivní cenu. A už stihl schytat i kritiku - displej Nokie 8 má totiž oproti obvyklým „mravům“ trochu namodralý nádech a v menu se teplota barev upravit nedá. Nás to u testovacího kousku tolik netrápí, ale jistě se najdou tací uživatelé, kteří budou modrý nádech displeje nenávidět.

Pixel tiká

S určitými potížemi se v současnosti potýká i přímo Google u svého vlastního smartphonu Pixel. Nový model Pixel 2 totiž ve vzácných případech trápí podivné zvuky, které přístroj vydává. Uživatelé to popisují jako nízkofrekvenční tikání nebo naopak jako vysokofrekvenční pískání. Zatím Google příčinu potíží nezná a pracuje na odhalení problému. Zástupce společnosti pak doporučuje vypnout funkci NFC, její deaktivování by prý mělo ony zvuky zastavit. Samozřejmě dočasně, než Google přijde s opravdovou nápravou.

Pixely mají ovšem i jednu zajímavou chybu, která nemusí nikomu vadit. V dolní liště virtuálních ovládacích tlačítek totiž zůstalo v úplně pravém rohu skryté tlačítko menu. Neviditelné tlačítko tu prý zbylo po experimentech s kódem systému a Google slibuje, že jej v některém ze softwarových updatů odstraní. Ale pro ovládání jednou rukou to vlastně nemusí být špatný nástroj a je možné, že už se ho mezitím naučili někteří uživatelé využívat.

Softwarový update by prý měl zatočit také s některými potížemi displeje – ten za určitých podmínek trochu posouvá barevnost, má modrý nádech a barvy mohou vypadat vybledlé. Potíž se týká provedení Pixel 2 XL a Google slibuje, že si uživatelé budou po některé z aktualizací moci v menu nastavit detailněji parametry barevnosti displeje, což by mělo potíže vyřešit.

Jenže Pixel 2 XL má i větší průšvih s displejem - někteří uživatelé hlásí, že se na něj takzvaně vypalují statické prvky - ve spodní části jsou už po krátkém používání vidět obrysy navigačních tlačítek (více o problémech Pixelu s jeho displejem). Vypalování je typický problém OLED displejů, ale projevuje se až po delší době používání, takže je otázkou, jak a proč k těmto potížím u Pixelu 2 XL dochází. A mimochodem, pozor na tuto záležitost by si měli dát i zájemci o LG V30, které má v podstatě stejný displej.

Google prozatím tvrdí, že úroveň stárnutí displeje Pixelu 2 XL je zcela v normě a odpovídá tomu, co se objevuje i u konkurenčních smartphonů. Slibuje nicméně softwarové úpravy, které displej ještě více ochrání a také u modelu Pixel 2 XL rozšířil standardní záruku z jednoho na dva roky.

Korejci zatím v klidu

Po loňských potížích s Notem 7 jsou u Samsungu jistě rádi, že se letos jejich top modelům větší potíže vyhýbají. Na výstupní kontrole kvality si u Samsungu jistě dali tentokrát hodně záležet. A tak modely Galaxy S8 a Galaxy Note 8 sužují jen různé drobné softwarové potíže, které se tu a tam mohou objevit prakticky u všech smartphonů. Uživatelé například hlásí potíže s Bluetooth, bezdrátovým dobíjením, objevily se i případy narudlých displejů a další relativně vzácné záležitosti. Někteří uživatelé S8 hlásili pomalé reakce prostředí TouchWiz, ale to by měla řešit aktualizace na nejnovější verzi, která je dostupná běžně z obchodu Google Play.

Podobně je na tom se svými špičkovými modely G6 a V30 i korejské LG. Ne že by se u nich tu a tam nějaký problém nevyskytl, ale zatím se neobjevily žádné zásadní potíže, které by štvaly velkou část uživatelů. Na druhou stranu model V30 teprve vstupuje na trh a něco se objevit může (třeba výše zmíněné vypalování displeje). A třeba u G6 samozřejmě různé stížnosti existují: uživatelé mívají potíže s oním nezvykle vysokým displejem, některé aplikace na něm mohou vypadat všelijak – ale to vlastně není problém LG (v menu telefonů se dá nastavit škálování aplikací), nýbrž vývojářů aplikací, kteří se musí novému trendu přizpůsobit. Hnidopichové také LG vyčítají, že jeho zaoblené rohy displeje nejsou správně zaoblené, což některé neskutečně štve.

V klidu mohou být i u HTC. Na jejich model U11 se snáší kritika asi jen kvůli chybějícímu jack konektoru a občasným drobnostem. Někteří uživatelé také očekávali hodně od funkce Edge Sense, jenže ta zatím zůstává trochu za prvotními sliby. Nová aktualizace to sice vylepšuje, ale stále Edge Sense nefunguje dle těch nejlepších představ.

Ostře sledovaný iPhone

Potíže se samozřejmě nevyhýbají ani Applu a jeho iPhonům. Nové modely 8 s novým operačním systémem (iOS 11) jsou pochopitelně pod drobnohledem a uživatelé hlásí sebemenší chybky. K těm prazvláštním patří například chyba v kalkulačce, která kvůli novým animacím nestíhá registrovat rychlé dotyky, a tak může uživateli předhodit špatný výsledek.

Někteří uživatelé si také u novinek stěžovali na praskavý statický zvuk, který nepříjemně ovlivňoval kvalitu hovorů. Avšak Apple podle všeho tento problém vyřešil softwarovým updatem, takže by teď již mělo být vše v pořádku. Horší je ovšem situace ohledně baterií – už v několika případech se iPhonům 8 baterie nafoukla a Apple zatím k případu nevydal žádné stanovisko.

Teď však spíš Apple i uživatelé s napětím očekávají, jak si povede při startu prodeje nový iPhone X. Už teď je prakticky jisté, že jeho zvláštně vykrojený displej bude v některých případech na obtíž a že ho řada aplikací nebude umět využít. Alespoň zpočátku.