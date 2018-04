Chybující chameleón N6110

Dnes už téměř každý uživatel mobilního telefonu tu a tam využívá svůj terminál k odesílání SMS. Výhody takového počínání jsou zřejmé a kdo to ještě nezkusil, ať se chytí za nos... Pomocí SMS-ek lze snadno domlouvat schůzky, obchodovat nebo lámat ženská srdce, ale co v případě, že SMS-ku odeslanou na Vámi zvolené číslo obdrží úplně někdo jiný???

Sami byste jistě ve své fantazii nalezli řadu příkladů, kterak SMS-ka odeslaná nesprávnému adresátovi zaviní vyhazov z práce, překazí ujednaný obchod či jinak poškodí rodinné štěstí. Nikdo není neomylný a tak "uklepnout" se při zadávání čísla může každý, ale co když tohle uklepnutí za Vás dělá Váš miláček, jakým N6110 beze sporu je, zcela automaticky a trvale? To je pak opravdu problém a kazí to jinak téměř dokonalý telefon.

A nyní už k vlastní chybě. Stačí obdržet SMS-ku, na kterou chcete odpovědět. Menu - Zprávy - Přijaté zprávy - číst - Volby - Odpovědět... vlastní text zprávy ...Volby - Odeslat - Vložit číslo. A tady je ten kámen úrazu. Chcete-li odpovědět, tomu kdo Vám psal je vše v pořádku, ale chcete -li napsat někomu jinému, máte smůlu. Ať číslo zeditujete jakkoliv - SMS-ka dojde na původní číslo, které bylo přednastaveno. Nepomůže ani číslo zcela vymazat a vybrat z paměti SIM karty nebo telefonu.

Testoval jsem to na třech N6110 s kartou Paegasu i EuroTelu a chyba se projevila na všech. Všechny ostatní typy telefonů, které jsem měl možnost používat tento BUG neměly. Nám teď nezbývá než čekat, až firma NOKIA přijde s novou verzí firmware, která jistě odstraní chyby stávající a přinese nové. Doufejme, že už tam přibalí i Smart messaging a do té doby pozor na to komu píšete, používáte-li na SMS-kování právě N6110.