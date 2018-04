Chybí vám u Oskara volné minuty ze září?

, aktualizováno

Oskar během září změnil způsob převádění zbylých volných minut do dalšího měsíce. A že jste to nevěděli? Vaše chyba, máte důkladně pročítat jeho tiskové zprávy. Jsou to vaše volné minuty, takže byste se o ně měli také starat. A nebo že by ne?