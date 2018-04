Další bezpečnostní problém Androidu. Zámek obrazovky lze obejít

Poměrně jednoduchý trik může kdokoliv zneužít k tomu, aby se dostal do androidího telefonu zabezpečeného heslem. Výzkumníci totiž přišli na způsob, jak přetížit aplikaci fotoaparátu nesprávně zadaným heslem, což vás vrátí na odemčenou domovskou stránku telefonu. Do telefonu má dotyčný v tu chvíli plný přístup.

Celý trik spočívá v použití velice dlouhého hesla, které uživatel jeho neustálým kopírováním a vkládáním za kopírovanou část hesla prodlužuje až do momentu, kdy není možné celé heslo označit. Takto dlouhý řetězec znaků se posléze překopíruje do políčka pro heslo v aplikaci fotoaparátu, který je spustitelný i bez bezpečnostního ověření. Následně jen stačí počkat, až aplikace fotoaparátu s nakopírovaným heslem spadne (obvykle do několika minut), což však uživatele nevrátí zpět na zamknutou obrazovku, nýbrž chybně na již nezabezpečenou domácí plochu.

Chyba postihuje pouze telefony s nainstalovanou pátou generací operačního systému Android (Lollipop), předchozí verze nejsou chybou dotčeny. Statistiky výrobce udávají, že tuto verzi používá zhruba 21 % všech androidích zařízení. Rovněž se vztahuje pouze na použití klasického hesla, PIN kódy a gesta nejsou chybou ovlivněny.

Google se chybou zabývá už od června, kdy mu byl problém nahlášen, tehdy byl však označený jako nízká priorita. Samotnou opravu vydává až nyní, opravný balíček je obsažen v poslední aktualizaci Androidu 5.1.1. Zástupci Googlu k vydané opravě dodávají, že nezaznamenali jakékoliv zneužití této chyby ze strany uživatelů.

Ačkoliv je chyba na zařízeních typu Nexus, do kterých Google posílá nejnovější verze prakticky ihned, v tuto chvíli už opravena, jiná androidí zařízení jsou chybou stále ohrožena. Stejně jako v minulosti u jiných bezpečnostních chyb (například tzv. Stagefright) totiž záleží na samotném výrobci telefonu, kdy pro svoje modely uvolní nejnovější balíček aktualizací. V určitých případech to může trvat řádově i měsíce.