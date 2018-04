Chyba v IIS serveru dnes vzruší český internet

Vždy poměrně s rozpaky sleduji, jak ochotně a škodolibě komentují české internetové servery každoroční hacknutí Mobil serveru. Tentokráte bude mít o zábavu postarána většina z nich - včera se totiž přišlo na další nepříjemnou chybu Microsoft IIS serveru, díky níž si kdokoliv může stáhnout zdrojový kód ASP stránky a získat zcela bezbolestně hodinovou práci programátorů pro platformu Windows NT.

Pikantní na tom je situace, do níž se tentokráte dostal promicrosoftí Svět namodro. Zatímco v případě výskytu chyby na jiné platformě reportuje Svět namodro okamžitě i s návodem, jak z chyb těžit, tentokráte byl na tapetě on. Ještě večer na serveru visela bombastická hláška o poměrně nevýznamné chybě na Unixových webserverech, zatímco ti, kteří se o chybě IIS serverů dozvěděli, vesele sosali zdrojové kódy ASP, aby věděli, jak se to dělá Namodro.

Podobně na tom byl Sprinx a i další velké servery pracující na Windows NT. Jediný, kdo chybu odstranil ještě ve čtvrtek, byla kupodivu MIA. Její servery byly totiž okamžitě po objevení chyby v IIS odstaveny a titulní hláškou vinily Microsoft z neschopnosti včetně popisu chyby. A ten seznam postižených serverů - ten velmi doporučuji k prohlédnutí. Servery MIA se rozeběhly okolo 18:00, kdy lidé z MIA přišli na prozatímní záplatu, než se u Microsoftu probudí.

Mimochodem, způsob stažení ASP stránky je velmi prostý - stačí za koncovku .asp dopsat ::$DATA - a už sosáte. A kdyby vám náhodou tato metoda připomínala backdoor vsunutý do IIS, možná nejste daleko od pravdy. Nu, chybami se učíme všichni. Tož čekejte, až Microsoft zazáplatuje, nebo zkuste bušit na dveře u firmy MIA, jestli vám vypomůžou.

PS: Jak jsem si všimnul, mnoho čtenářů si myslí, že také běžíme na Windows NT. Není to pravda - běžíme na Linux systémech, které nás přeci jen poněkud více oslovují kvalitou. A pokud vás Unixové a Linuxové servery zajímají, pak se podívejte na Junyks server.