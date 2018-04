Aljašské letiště se zabarikádovalo. Mohou za to mapy Applu

Správa fairbankského letiště totiž za poslední tři týdny eviduje dva případy, kdy letištní provoz vážně ohrozili motoristé, píše BBC. Ti byli navigací v iPhonech naváděni na letištní parkoviště z neveřejné komunikace přímo přes ranvej. Řidiči přitom na zhruba kilometrovém úseku zcela ignorovali veškerá dopravní i letištní značení. Incidenty se staly 6. a 20. září a v obou případech se jednalo o obyvatele Fairbanks.

Apple byl o zásadní chybě v mapových podkladech informován. Slíbil brzkou nápravu, avšak do té doby se správa letiště rozhodla opakování situace předejít vlastním způsobem. Příjezdové cesty na letiště jednoduše zabarikádovala přinejmenším do doby, než bude problém ohrožující životy stovek lidí zcela odstraněn.

Mluvčí Applu se k tomuto pochybení v mapách nevyjádřil. Navigace nyní dočasně hlásí, že cesta na letiště není k dispozici.

"Požádali jsme je (Apple), aby mapu Fairbanks odstranili, než ji opraví. Myslíme, že je nezobrazovat nic, než riskovat, že by se situace opakovala," sdělila vedoucí provozu letiště Melissa Osbornová.

Není to poprvé, co jsou nové mapy Applu spojovány s letištěm. Loni bylo dublinské letiště přesunuto do míst, kde se nachází farma s názvem Airfield. Tedy o téměř 18 kilometrů jižněji od jeho skutečné polohy.

Nepřesná lokalizace však nebyla jediným úskalím nových mapových podkladů. Často se objevovaly i nepřesnosti v názvosloví, což pocítilo i Česko. Místo Zlína totiž v mapách figuroval více než dvacet let nepoužívaný název Gottwaldov. V některých jazykových nastaveních pak měla některá města údajně přiřazeny názvy používané za druhé světové války.

Avšak ani samotný Apple, který později uznal, že se nové mapy nepovedly a doporučil několik alternativ, neunikl posměškům uživatelů. Jeho oficiální obchod v Sydney byl totiž situován do postarší budovy, která se nachází přes ulici o několik metrů dále od toho skutečného. O pár desítek metrů se v mapách Applu přesunul také památník Washington Monument v hlavním městě.

Jižní Koreu pak pobouřilo pojmenování souostroví Dokdo, kterému byl v japonské mutaci map přiřazen japonský název Takeshima. Diplomatické napětí mezi Soulem a Tokiem v souvislosti s tímto souostrovím rozpoutala japonská invaze v roce 1905.