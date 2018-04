„Vložte instalační disk,“ hlásí Windows Phone 8 a odmítají se spustit

Může se stát, že váš počítač požádá o vložení instalačního DVD do mechaniky. Ale pokud vás o to samé požádá váš telefon, není něco v pořádku. Naštěstí se vám to může stát pouze tehdy, pokud s vaším telefonem rádi experimentujete, upravujete jeho instalační soubory a používáte neoficiální verze operačního systému.

Stejná chyba na dvou odlišných přístrojích s Windows Phone 8

O tom se přesvědčila minimálně dvojice uživatelů, kteří se netradičním chybovým hlášením "pochlubili" na internetu. Telefon kromě vložení instalačního disku vyžaduje restartování počítače, po kterém by mělo klasicky dojít k jeho reinstalaci. Tato hláška se dokonce dostala až na oddělení zákaznické podpory u Microsoftu, kde však potvrdili, že za celou situaci může neoprávněný zásah do telefonu.

Přechod z Windows Phone 7 na verzi 8 znamenal mimo jiné přechod na nové jádro systému. Starší systémy včetně dnes již stařičkého Windows Mobile byly postaveny na jádru Windows CE. Nejnovější systém využívá stejného jádra (tzv. Hybrid postavený nad Windows NT) jako Windows 8, samozřejmě zbaveného některých zbytečných funkcí a upraveného pro běh na ARM procesorech. Právě toto provázání obou systémů je s největší pravděpodobností příčinou, proč je chybová hláška ukryta i někde hluboko ve Windows Phone 8, a může se tedy objevit.