Chunghwa Telecom - služby sítě GSM 900

Jak už Jakub napsal, Chunghwa Telecom (CHT) je jeden z mnoha operátorů, který poskytuje služby sítě GSM a to jak GSM 900 tak i GSM 1800. Síť, kterou zde provozuje, nese název LDTA. Troufám si tvrdit, že postavení této společnosti je více než silné, ale ne monopolní jako u nás SPT Telecom na určité oblasti poskytování služeb. Počtem zákazníků, kterými LDTA disponuje je opravdu ve srovnání s naší Republikou fascinující. Vždyť je to jenom 5 miliónů. Tato skutečnost nahrává ostatní společnostem, tedy operátorům, aby co nejrychleji obdrželi licenci a začali buď s výstavbou sítě nebo s tvrdým konkurenčním bojem. Taiwanci si s tím ale moc nelámou hlavu, protože jim jde spíše pouze o to, aby kromě pageru, B.B.Callu či jiného podobného zařízení, měli toho mobila za pasem a něco jako pokrytí signálem nebo měsíční paušál je skoro vůbec netrápí. Nechť vám pro srovnání s našimi operátory poslouží následující údaje.

Aktivace mobilního telefonu:Pro aktvivaci mobilního telefonu pro síť GSM 900 je zapotřebí vyplnit formulář, který mužete naleznout na kterékoliv pobočce CHT. Pro místní obyvatelé to není problém, protože formulář je v čínštině, ale pro cizince je to problém velký. Když pominu jazykovou bariéru, tak je zapotřebí Residentské vízum, které je velmi obtížné získat, dále potom pas a nakonec podpis nebo čínské razítko se jménem zákazníka. Jedno z pravidel na Taiwanu je takové, že razítko se jménem má větší hodnotu platnosti než podpis. Pro obchodní společnosti je situace obdobná, ale konzultuje se podle potřeby osobně s oddělení služeb pro zákazníky.

Základní poplatky:

Základní poplatek - 1200 NT$ (Nový taiwanský dolar je vůči koruně cca 1NT$ = 1.10 Kč)

Poplatek za telefon - 200 NT$

Záloha - 2900 NT$



Měsíční poplatky:

Paušál - 1200 NT$ (telefonování z mobilníto telefonu po celém ostrově)

Sazby - 6.5 NT$ za minutu hovoru ve špičce od 700 do 2400

- 3.3 NT$ za minutu hovoru mimo špičku od 2400 do 700

Paušál - 700 NT$ (telefonování z mobilního telefonu v rámci okresu)

Sazby - 5.0 NT$ za minutu hovoru ve špičce od 700 do 2400

2.5 NT$ za minutu hovoru mimo špičku od 2400 do 700

LDTA GSM 900:

Country Code 466

Network Code 92

Emergency call 119 (nikoliv 112! - ozve se Vám pouze operátorka, která nejdříve v čínštině a potom v angličtně sdělí, aby jste vytočili 119).

Pokrytí:

To je asi to, co vás bude zajímat nejvíce. Odpověd je velice jednoduchá. Protože je Taiwan ostrov, který má od své severní části až po svojí jižní část pohoří (to žluté na mapě), tak můžu říci, že tam kde není pohoří signál určitě mít budete. Chunghwa Telecom nemá oficielní mapu pokrytí signálem pro své zákazníky k dispozici, ale pro příští články se jí pokusím zajistit.

Závěrem bych velice rád podotknul, že se společností Chunghwa Telecom má uzavřenou roamingovou smlouvu pouze společnost Radiomobil a.s, které bych velice rád touto cestou poděkoval. S EuroTelem si tady bohužel nezatelefonujete. Nechť je to inspirace i pro něj.

Pro tento článek byly použity materiály společnosti Chunghwa Telecom.