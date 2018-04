Chtěli byste takové mobily? (co bylo k vidění na ITU Telecom)

Jak asi budou vypadat telefony příští rok? Nápovědu bylo třeba hledat na veletrhu ITU Telecom Asia 2004, který se konal začátkem září v jihokorejském Busanu. Veletrh opanovaly především domácí značky, ale k vidění byly i produkty japonských výrobců a dalších asijských značek. Prim samozřejmě hrály modely pro standard CDMA, ale k vidění bylo i několik novinek pro náš standard GSM. Telefony pro CDMa ale nejsou pro nás tak nezajímavé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Většina producentů, tedy alespoň těch jihokorejských většinou časem připraví pro standard GSM stejný model, jako pro sítě CDMA. Někdy velmi brzy po uvedení, někdy s ročním zpožděním. V některých případech je shodný jen design, jindy můžeme v CDMA modelech hledat i technologickou inspiraci.

Podařilo se nám získat a najít množství fotografií z veletrhu, bohužel ve většině případů téměř bez popisků, nebo s minimem doplňujících informací. Ne u všech fotografií tak známe přesnou charakteristiku produktu. U těch nejdůležitějších se nám ale informace podařilo získat. Než se pustíme do fotografií, dodejme, že většina jich pochází ze serveru Cetizen.com, další jsou ze serverů Naver.com, Watch.impress.co.jp a dalších.

HP iPAQ rw6100

První várka fotografií zobrazuje smartphone vyráběný LG, ale značený pro společnost HP. Přístroj má zabudované Wi-Fi a jmenuje se HP iPAQ rw6100. Jedná se o první CDMA přístroj s Wi-Fi a na veletrhu ITU Telecom jej vystavoval tamní operátor KTF. Tento přístroj je pravděpodobně příbuzný s dříve představeným modelem od LG - SC8000, který měl existovat ve variantách pro GSM i CDMA a na výběr měl být i operační systém: Symbian a Microsoft. O tomto přístroji jsme vás již informovali loni, od té doby se po něm ale slehla zem, alespoň tedy o verzi pro GSM. Verze pro CDMA se vyrábí.

Samsung SPH-S2300

Dalším zajímavým exponátem na veletrhu byl Samsung SPH-S2300. Těžko tento přístroj nazvat mobilem s integrovaným fotoaparátem. On je to spíš fotoaparát s integrovaným mobilem. Jak je z fotografií patrné, optická část přístroje si v ničem nezadá s výbavou levnějších digitálních fotoaparátů. Rozlišení fotoaparátu je 3,2 megapixelu, k dispozici je 3x optický zoom a 4x digitální zoom, autofocus a další funkce běžné z digitálních fotoaparátů. Naopak mobil se musel uskrovnit, tedy alespoň alfanumerická klávesnice, která je atypicky rozmístěná do dvou řad pod vysouvacím krytem. Dodejme, že se jedná o CDMA mobil, má TFT displej s 262 000 barvami, MP3 přehrávač, podporuje paměťové karty a umí natáčet video.

Samsungy pro GSM

Na dalších fotografiích jsou Samsungy pro sítě GSM. V horní řade je symbianový model D710, který ale byl k vidění již na jaře na CeBITu. Vedle je nový superlevný model C200 s barevným displejem. O něm jsme vás podrobněji informovali v tomto článku. Na spodních fotografiích je pak vysouvací model E630 (původně značený jako E830), o kterém jsme vás již také podrobně informovali.

Samsung SCH-V530

Dalším exponátem je opět model pro CDMA, tentokrát otočné koncepce, jako i u nás dobře známá Motorola V80. Nový Samsung má 2 mpx fotoaparát, podporuje paměťové karty, displej umí zobrazit 260 000 barev, přístroj může fungovat jako MP3 přehrávač, nebo videorekordér.

LG LP3400 (KP3400)

Novinka LG s označením LP3400, respektive KP3400 (to podle jihokorejských operátorů) je takový "obyčejný" jihokorejský mobil s MP3. Má paměťové karty, 1,3 mpx fotoaparát, 3D stereo hlasitou reprodukci a displej s 260 000 barvami.

LG SV880

Další nové véčko od LG se jmenuje SV880 a má poněkud netradiční horní část. Výbava je stejná, jako v předchozím případě, navíc telefon má elektronický slovník a je možné do něj stahovat výukové programy. To se jistě bude hodit školákům, stejně jako funkce VOD a AOD.

LG pro GSM / UMTS

Dva UMTS modely, které jsou již v prodeji v Evropě u operátora Three. Vlevo model U8110, vpravo model U8120.

Na dalších dvou snímcích je LG W800. Telefon, který umí pracovat jak v sítích GSM, tak CDMA. V prodeji je v Číně, kde operátor China Unicom provozuje sítě v obou standardech. Další duální mobily v Číně nabízí Samsung a Motorola.

Dvě nová véčka LG pro GSM. To levé (L1100) asi budete znát z televizních reklam se Sámerem Issou, to druhé - F2100 je novinka s 3D vyzváněním, stereo reproduktory, VGA fotoaparátem a další běžnou výbavou.

Vlevo je mobil pro Muslimy, který ukazuje směr na Mekku. Vpravo Bluetooth hlasité HF do auta.

Další dva důkazy, že LG to od příštího roku myslí s Bluetooth vážně.

LG T5100 (L5100 pro T-Mobile) - první LG pro GSM s megapixelovým fotoaparátem. Telefon se měl již prodávat v létě, zatím ale na trhu není. Více informací najdete zde.

Pantech & Curitel

Mobil ve tvaru UFO pro náruživé hráče. Na první pohled sice tento mobil vypadá jako dámský mobil, zdání ale klame. Má zabudovaný MP3 přehrávač, speciální klávesnici pro hraní her, umí 3D hry a má k tomu i hardwarový akcelerátor. Novinka se jmenuje PHS3500 a je určena pro CDMA.

PHS K1000V - tak to je mobil: má 3,2 mpx fotoaparát, vestavěný televizní tuner, přehraje MP3, displej má rozlišení QVGA a umí zobrazit 260 000 barev. Doufejme, že tato novinka umí i telefonovat...

PHS 3000V - takové obyčejné véčko: MP3 přehrávač, VOD, MOD, 260 000 barev TFT displej, 1,3 mpx fotoaparát, videorekordér a další.

PHS 2000M - variace na předchozí téma, ale v low-endovém pojetí. Opět podpora MP3, ale jen VGA fotoaparát a chybí videorekordér.

Dva CDMA mobily pro sítě na frekvenci 450 MHz, tedy takové, jako pro svou CDMA síť používá Eurotel. Parametry si můžete přečíst na fotografii.

Vlevo je novinka s označením GI100 s dotykovou ploškou pro rozpoznávání otisků prstů a s megapixelovým fotoaparát. Tento model je určen pro GSM. Vpravo již před časem představený mobil pro americké GSM sítě s velmi netradičním tvarem. Tento model ale nepodporuje evroské frekvence GSM.

Dvě véčko Pantechu pro GSM se stereofonním vyzváněním. Obě véčka mají stereo reproduktory.

Dvě novinky Pantechu pro domácí trh. Oba přístroje, zde se výraz mobil už asi moc nehodí, pracují v sítích CDMA. Ten vlevo má fotoaparát s rozlišením 2,2 mpx, druhý dokonce 3,2 mpx. Oba zvládají MP3, pravý má navíc QVGA dotykový displej a TV tuner.

Foma P900iV

A na závěr jeden příspěvek z Japonska. Jedná se o mobil pro síť Foma operátora NTT DoCoMo. Výbavu si můžete přečíst na fotografii, vzhled telefonu, či jeho konstrukce, vzdáleně připomíná i u nás dobře známé LG G7100. Tím ale podoba obou telefonů končí.