Matka zabavila dceři iPhone. Ta jí za to namíchala jedovatý koktejl

V pondělí 2. března si žena z coloradského Boulderu chtěla vypít smoothie (mixované ovocné či zeleninové pyré), když ze sklenice ucítila pach bělidla. Pár loků nápoje ji přivodilo nevolnost. Tehdy to však přisuzovala pouze špatně opláchnutému nádobí.

O čtyři dny později však zápach bělidla ucítila také z karafy s čistou vodou. Té se již naštěstí nenapila a místo toho se obořila na dceru. Ta se jí nedlouho poté přiznala, že se ji pokouší zabít kvůli tomu, že jí matka zabavila její iPhone. Žena pak vše nahlásila na policii.

Po dvoutýdenním vyšetřování pak byla dívka na základě shromážděných důkazů umístěna do nápravného střediska pro mladistvé. „Je to docela děsivé,“ shrnul šerif Prentup případ, který v Boulderu pravděpodobně nemá obdoby. Vyšetřovatelé ji tak ve dvou bodech obvinili z pokusu o vraždu prvního stupně.

Stejně jako postižená žena či policisté nemohou jednání mladé dívky pochopit ani další rodiče ve městě. „Mám dvě dospívající děti, které jsou, myslím stejně jako většina teenagerů, závislé na svých telefonech,“ uvedla pro místní tisk Luciana Cordova. I ona prý svým ratolestem telefony již opakovaně zabavila, ale její děti naštěstí reagovaly dobře.

„Je to odporná reakce,“ dodala Cordova s tím, že tento případ ukazuje, jak jsou děti závislé na mobilech. Není divu, že jsou ochotny jít až do takových extrémů.

Děti mobilům doslova propadnou

Se závislostí dětí na mobilech se potýkají rodiče po celém světě. „Bez mobilu se cítí velmi nejistě, je to taková jejich osobní vizitka,“ uvedl například profesor sociologie z Tokia Hideki Nakagawa s tím, že pro mladé Japonce jsou mobilní telefony opravdovou závislostí. V roce 2008 totiž 96 % všech studentů hlásících se na střední školu vlastnilo mobilní telefon (více se dočtete zde).

Ve stejném roce se pak rodiče ze Španělska rozhodli své děti ve věku 12 a 13 let odvézt na kliniku ve městě Lérida poté, co jejich ratolesti nedokázaly vést normální život bez mobilu. Obě strávily telefonováním, psaním textových zpráv či hraním her až šest hodin denně (více zde).