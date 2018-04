Chtěl se vyfotit s krajtou, ta ho kousla

14:04 , aktualizováno 14:04

Chytili hada a on si chtěl udělat selfie. Jenže had ho při tom kousl. Pro napadeného bylo štěstím, že odchyceným hadem byla krajta mřížkovaná, což je škrtič, nikoliv jedovatý had.