Chtějí operátoři znechutit zákazníkům SMS brány?

Když T-Mobile oznámil po vánočních svátcích zpoplatnění SMS brány a úpravu cenových tarifů, strhl se kolem toho v řadách uživatelů obrovský humbuk. Je to logické: bezplatné posílání SMS z internetu, případně přeposílání emailů na mobilní telefony, bylo velmi populární službou, kterou využívá většina zákazníků. Na internetu byly napsány desítky tisíc nenávistných reakcí, na infolinku přicházely tisíce emailů či nepříjemných telefonátů, objevil se i bojkot.

A T-Mobile tápal. Nebyl schopen na vzniklou situaci nijak reagovat. Vyjádření marketingových specialistů v čele s tiskovým mluvčím Jiřím Hájkem byla nepřesvědčivá, rozporuplná – bylo vidět, že T-Mobile byl zaskočen. Proč asi?

Již nějakou dobu se hovořilo o tom, že placené SMS brány spustí všichni čeští operátoři současně, aby předešli tomu, co se stalo T-Mobile. Nezávisle na sobě nám to potvrdilo několik vedoucích zaměstnanců provozovatelů českých mobilních sítí. Ostatně i Jiří Hájek mi v telefonickém rozhovoru pár minut po oznámení T-Mobile koncem loňského roku řekl, že ostatní operátoři přijdou s informacemi o zpoplatnění svých SMS bran vzápětí. To ještě netušil, jak se mýlí.

Podle informací, které má redakce Mobil.cz k dispozici, totiž T-Mobile doplatil na to, že věřil svým konkurentům a zároveň stihl potřebnou aplikaci včas naprogramovat (byť jsou s T-Zones stále problémy). Eurotelu se nepodařilo včas placenou SMS bránu připravit, Oskar si to pro změnu rozmyslel, oba operátoři o tom ovšem tak trošku pozapomněli své konkurenty informovat.

Oba toho ale náležitě využili. Oskar vzápětí spustil svou reklamní kampaň, v níž lákal zákazníky T-Mobile, aby poslechli svého operátora, odvázali se a přešli k němu. Eurotel pro změnu zjistil reakce trhu, nechal zákazníky vybouřit a pak přišel s trošičku jinou strategií – která je ve výsledku pro zákazníky beztak téměř nepoužitelná.

Operátoři se hájí tím, že jejich SMS brány využívá ke komerčním účelům řada klientů, čímž jim vzniká ztráta ve výši několika milionů měsíčně. Nechápu tedy, proč vymýšlejí polovičatá řešení, která v žádném případě nereflektují požadavky zákazníků. Zvláště když každý z operátorů měl určitá omezení na svých internetových branách i dříve a stejně tak docházelo i k blokacím služeb, které generovaly velký počet zasílaných SMS zpráv (viz kauza Radary či služba Mr.X).

Jaký by byl tedy problém omezit zákazníka ještě více, ale pro něj přijatelnějším způsobem, než jaká jsou stávající řešení? Je opravdu takový problém nechat SMS bránu zdarma přístupnou pro všechny, ale s nutností registrace a přiděleným kreditem určitého počtu krátkých zpráv na časové období? Takové řešení by jistě výrazně omezilo případné zneužívání SMS center, snížilo by náklady na jejich provoz a operátoři by navíc ukázali, že zákazníci pro ně nejsou jen dojné krávy.

Doufejme, že pokud se k omezení SMS brány na internetu rozhodne i Oskar, půjde právě námi naznačenou cestou či jinou podobnou. Ačkoliv zatím jeho zástupci tvrdí, že internetovou SMS bránu omezovat nehodlají a že mají vše dobře spočítané, je stávající situace zřejmě dlouhodobě neudržitelná. Pokud ovšem zvolí i Oskar cestu vytyčenou T-Mobile či Eurotelem, umře v lidech i ta poslední jiskřička naděje, že na nich záleží aspoň některým telekomunikačním operátorům.