Chraňte svůj mobilní telefon: velký přehled nejlepších antivirů

V dobách, kdy neexistovaly mobilní telefony s integrovaným operačním systémem, se okolo virů objevovaly nejrůznější fámy. Někteří uživatelé například věřili, že po obdržení textové zprávy v určitém tvaru se během sekundy vymaže číslo IMEI a IMSI a telefon bude nepoužitelný.

Není to jediný z nesmyslů (odborně hoaxů), které se mezi lidmi šířily snad rychlostí světla. Bylo však jasné, že s příchodem takzvaných chytrých telefonů se fámy začnou vytrácet a mobily budou čím dál více ohrožovány skutečnými nakaženými soubory.

Z obyčejné textové zprávy do svého telefonu vir nedostanete. Pokud však chodíte ulicemi se zapnutou bezdrátovou technologií Bluetooth, stahujete větší množství e-mailových zpráv s přílohami nebo instalujete do systému pochybné aplikace, měli byste o mobilním antiviru začít uvažovat. Věříme, že dnešní článek vám s výběrem pomůže.

V jaké podobě se mobilní viry vyskytují?

Jakmile však patříte do skupiny, která byla popsána výše (uživatelé s aktivním Bluetooth či stahující přílohy), mohla by vás ignorace mobilních virů přijít poměrně draho. Zatímco některé trojské koně dokáží „pouze“ přeházet všechny ikony v menu a člověka tak naprosto zmást, skutečné viry mohou napáchat velkou neplechu.

Mezi vážnějšími dopady některých virů jmenujme kupříkladu vyřazení displeje z provozu, skryté odesílání velmi drahých Premium zpráv, zamezení vytočení jakéhokoliv telefonního čísla či zavirování počítače při propojení s telefonem.

Jestliže tedy nebudete mít nainstalovaný antivirový program, mohou vám viry zajistit účet na závratně vysokou částku či poruchu mobilu, která se neobejde bez přehrání firmwaru a ztráty dat. Pojďme se podívat, jak vypadá současná nabídka antivirových aplikací pro mobilní telefony.

Kaspersky Anti-Virus Název Kaspersky Anti-Virus někteří z vás znají zajisté jako počítačovou verzi. Jelikož byl tento antivirový program úspěšný, tvůrci se rozhodli přivést na svět i jeho mobilní variantu a stali se tak autory jedné z prvních mobilních aplikací svého druhu. Po spuštění programu Kaspersky se vám naskytne hlavní nabídka, která je podobná klasickým počítačovým antivirům. Na výběr tedy máte okamžitou kontrolu všech souborů v paměti telefonu, naplánování kontroly či například aktualizaci virové databáze. Tu lze provést prostřednictvím wapu či souboru, který si stáhnete do PC a následně ho přehrajete do telefonu. Výrobce: Kaspersky Labs Ke stažení: trial verze, komerční - 606 Kč/1 rok Podpora: Symbian S60, S80, UIQ a Windows Mobile 2003 Plusy: firewall kontrolující všechny příchozí MMS a e-maily, jednoduché ovládání, technická podpora Mínusy: nenalezli jsme Symantec Mobile Security Tento bezpečnostní klient určený pro chytré telefony se mezi uživateli šíří rychlým tempem. Podíl na tom má stejně jako u předchozí aplikace název výrobce, který tvoří taktéž počítačové antivirové programy. Se Symantec Mobile Security můžete samozřejmě prohledávat soubory a následně odstraňovat nakažené. Součástí aplikace je také brána firewall zamezující neoprávněnému přístupu do systému vašeho telefonu. I s tímto programem je možno v telefonu spustit rezidentní ochranu, která bude na pozadí kontrolovat veškerý chod přístroje a případně upozorňovat na pochybné soubory. Je ale nutno dodat, že neustálý chod aplikace krátí celkovou pohotovostní dobu mobilu. Výrobce: Symantec Corporation Ke stažení: trial po vyplnění formuláře, komerční – 45 Eur - asi 1 200 Kč/2 roky Podpora: Symbian S60 a S80 Plusy: možnost rezidentní ochrany, firewall Mínusy: vysoká cena F-Secure Mobile Anti-Virus Antivirový program od společnosti F-Secure má velkou výhodu v tom, že jeho omezenou verzi naleznete již předinstalovanou ve většině modelů Nokia s operačním systémem Symbian. Pokud si však budete chtít virovou databázi aktualizovat, program vás okamžitě přesměruje na internetové stránky, kde budete vybízeni k zakoupení plné licence. Program sice nenabízí tak širokou škálu možností oproti konkurenci, zato má však dobrou pověst, co se týče aktuálnosti databáze mobilních virů. Výrobce: F-Secure Ke stažení: trial verze, komerční – 35 Eur - asi 900 Kč/1 rok Podpora: Symbian S60 a S90, Windows Mobile 2003 a 5.0 Plusy: omezená verze předinstalovaná v telefonech Nokia, dobře aktualizovaná virová databáze Mínusy: užší škála doplňkových funkcí, vysoká cena S jakými viry se můžete setkat? Cabir – Je prvním virem, který se vyskytl na mobilních telefonech s operačním systémem Symbian. Způsobuje to, že se sám prostřednictvím technologie Bluetooth odesílá na všechny okolní zařízení. Ničím jiným Cabir váš telefon neohrozí. Horší zprávou je, že se během posledních měsíců objevilo spoustu jeho nebezpečnějších mutací. Skulls – Změní všechny ikony v mobilním telefonu na obrázek lebky a kromě telefonování zamezí všem ostatním funkcím. Gavno – Existuje ve dvou variantách a jedná se o jeden z nejnebezpečnějších mobilních virů. Ve verzi A zabírá pouhé 2 kB a dokáže nenávratně poškodit operační systém telefonu. Ve verzi B se dokonce automaticky prostřednictvím technologie Bluetooth rozesílá na všechny okolní zařízení. Metal Gear – Tento trojský kůň se do telefonu dostává s instalačním souborem hry Metal Gear Solid. Způsobuje nefunkčnost veškerých antivirových programů. Blankfont – Změní všechny fonty v mobilním telefonu tak, aby všechny texty na displeji byly nečitelné. CardTrap – Bude se snažit o poškození všech aplikací v telefonu a při propojení s počítačem se pokusí nahrát virus i do něj. CDropper – Pokusí se nahrát všechny možné mutace nechvalně známého viru Cabir do vašeho mobilního telefonu. Commwarrior – Rozesílá se automaticky prostřednictvím technologie Bluetooth. Sám o sobě žádným způsobem mobil neničí, ale snaží se vám vytvořit účet na vysokou částku pomocí odesílání velkého množství multimediálních zpráv. PbStealer – Odešle všechny vaše kontakty v telefonním seznamu prostřednictvím technologie Bluetooth na okolní zařízení. StealWar – Jedná se o virus, který po spuštění nainstaluje ,,balíček“ nejrůznějších virů a trojských koňů. Mezi nimi je například Cabir, Commwarrior či PbStealer.



SimWorks Anti-Virus

SimWorks tvoří s předchozími třemi programy čtveřici nejpoužívanějších antivirových aplikací mezi uživateli mobilních telefonů. Ačkoliv nepodporuje příliš velké množství funkcí, svým jednoduchým ovládáním se zalíbí spoustě lidem.

Na výběr máte mezi automatickou kontrolou souborů, manuální či v reálném čase (neustále běžící na pozadí). Jako argument pro zakoupení přispívá fakt, že databáze virů je neustále aktualizovaná a nemusíte se tak obávat nejnovějších virů či jejich mutací.

Výrobce: SimWorks Ke stažení: komerční – 30 USD - asi 650 Kč/1 rok Podpora: Symbian S60 a UIQ Plusy: pravidelně aktualizovaná databáze virů a jejich mutací, jednoduché ovládání Mínusy: užší škála doplňkových funkcí

exoVirusStop

Program exoVirusStop vyniká svou jednoduchostí a naprosto minimálními nároky na paměť i celkový chod systému mobilního telefonu. Díky těmto vlastnostem probíhá i samotná kontrola souborů v telefonu až nezvykle rychle.

Při našem testování byl program hotov za několik málo sekund a my jsme nemohli uvěřit tomu, že stihl překontrolovat celou paměť mobilu. Náš udiv byl o to větší, když jsme posléze zjistili, že to opravdu stihl. Jako zajímavou vlastnost aplikace exoVirusStop také hodnotíme podrobný popis nejrozšířenějších trojských koňů a mobilních virů.

Výrobce: Exosyphen studios Ke stažení: trial verze, komerční – 15 USD - asi 320 Kč/doživotní licence Podpora: Symbian S60 Plusy: příznivá cena, minimální nároky na paměť a systém telefonu, doživotní licence Mínusy: minimum funkcí

NetQin Mobile Anti-Virus

K největším přednostem antivirového programu NetQin bude patrně patřit skutečnost, že je sám o sobě bezplatný. Jediná situace, ve které budete tázaní na zadání čísla vaší kreditní karty je, když si budete chtít do svého mobilního telefonu stáhnout nejaktuálnější databází virů a trojských koňů. NetQin podporuje poměrně velké množství nejrůznějších funkcí.

Vedle klasického prozkoumávání souborů ho lze samozřejmě nechat běžet na pozadí, což se projeví zobrazením malé barevné ikonky na pohotovostním displeji. Můžete si také nastavit, zda chcete, aby byly při nalezení trojského koně nebo viru automaticky vymazány všechny nakažené soubory.

Výrobce: NetQin Ke stažení: komerční (platba 15 USD - asi 320 Kč/1 rok pouze při stahování nových virových databází) Podpora: Symbian S60 a UIQ, Windows PocketPC, Windows Smartphone Plusy: široká škála podporovaných funkcí, základní verze zdarma Mínusy: nenalezli jsme

Výběr není snadný

Jak lze z našeho přehledu zjistit, antivirové programy nabízejí takřka naprosto shodné funkce a možnosti. Každá z těchto aplikací umí prozkoumat paměť telefonu a případně si nějakým způsobem poradit s nalezeným nakaženým souborem.

Naše srovnání mělo spíše pomoci všem čtenářům udělat si přehled o existujících možnostech obrany telefonu. Pokud tedy budete vybírat, největší kritérium by měla být možnost pravidelného aktualizování virové databáze. Je však samozřejmé, že většina uživatelů bude vzhledem k velkému množství antivirových programů vybírat především dle ceny licence.