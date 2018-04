Chraňte svůj mobil před žárlivci i špióny. Je to účinné, ale nijak levné

Program HiddenSMS od české firmy Kandox je prozatím k dispozici jen ve verzi pro operační systém Windows Mobile, firma ale chystá i verzi pro Apple iPhone a Symbian. A zdá se, že pro tyto systémy bude alespoň ze začátku fungovat jen odlehčená levnější verze Lite s omezenou funkcionalitou.

My jsme zkoušeli demoverzi varianty Full, která toho nabízí opravdu hodně. Ale také hodně stojí – vývojáři si za ni řeknou 3 980 korun, Lite verze přitom stojí 490 korun. Jenže pokud někdo potřebuje opravdu něco skrývat, asi to bude cena adekvátní.

Software je rozhodně levnější než špiónský software, kterým můžete kohokoli sledovat. A na rozdíl od jeho používání je práce s tímto softwarem legální. Čtěte: Vyzkoušeli jsme špionský mobil, vaší oběti vezme veškeré soukromí

Program HiddenSMS funguje velmi jednoduše. Hlavním úkolem je skrýt SMS zprávy a příchozí hovory z vybraných čísel. Uživatel si u plné verze může vybrat, zda chce skrývat pouze SMS, nebo jen hovory, případně obojí. Hlavním omezením Lite verze je právě fakt, že umí schovat jen SMS zprávy, zapřít hovory a MMS zprávy umí jen verze Full.

Program lze v telefonu také téměř dokonale schovat a je chráněn heslem, takže pokud jej náhodou někdo, kdo touží po přečtení vašich SMS, objeví, pravděpodobně se do něj nedostane. V plné verzi jsou veškerá data chráněna šifrou AES a RSA, takže pokud někdo odhalí soubor, kam se data ukládají, nic se z něj nedozví.

Po nainstalování programu si uživatel zvolí heslo, kterým bude program chráněn. Podle hesla se vygeneruje klíč, jímž je šifrován ukládaný obsah. Heslo se pak v nastavení programu dá vypnout, nebo se dá nastavit jeho prodleva, po jaké době opětovné aktivace programu má být vyžadováno. V nastavení se také dá zvolit ikona programu a jeho název.

Další zajímavostí je možnost indikace aktivity programu a také příchozích SMS. Uživatel si může zvolit, že bude program na obrazovce ukazovat barevnou tečku, respektive dvě tečky. První prozrazuje aktivitu programu, druhá pak došlou SMS zprávu od skrytého kontaktu. Tečky se mohou nacházet poblíž kteréhokoli rohu obrazovky, uživatel si může vybrat, kolik pixelů má tečka zabírat, a vybrat se dá také barva. Tečka může být na displeji neustále, nebo může blikat. Pokud si zvolíte tu správnou velikost a barvu, vypadá tečka v podstatě jako vadný pixel na displeji.

Tou hlavní volbou je ale správa kontaktů. Importovat lze hromadně kontakty z telefonního seznamu nebo SIM karty. Kontakty je také možné přidávat do seznamu jednotlivě. Kontaktům v seznamu pak lze nastavovat jednotlivé vlastnosti. Problém je ale trochu v tom, že při hromadném importu kontaktů nelze kontaktům nastavit vlastnosti hromadně. Na druhou stranu by to ale nemělo asi velký smysl, kdyby se všechny kontakty maskovaly stejně.

V seznamu lze u každého kontaktu nastavovat vlastnosti maskování individuálně. Lze nastavit, zda se mají maskovat jen zprávy, nebo i hovory a také způsob maskování každého z nich. U hovorů si lze vybrat, zda se má příchozí hovor maskovat jako skryté číslo, které následně nebude vidět ani v seznamu hovorů, nebo si zle nastavit falešné jméno a číslo kontaktu.

V seznamu hovorů pak bude vidět ono falešné jméno a číslo. Trochu háček je v tom, že pokud se někdo pokusí na falešné číslo ze seznamu hovorů zavolat, opravdu se na něj dovolá, čímž může být celé maskování prozrazeno. Pokud uživatel zavolá na maskované číslo z přímo z telefonního seznamu v telefonu, v seznamu hovorů se zobrazí pod krycím číslem. To znamená, že daný kontakt musí uživatel vždy vyhledat a vytáčet z telefonního seznamu.

V případě SMS funguje program opět dvěma způsoby. Lze si vybrat, že se zprávy od daného kontaktu jednoduše nezobrazí a upozorní na ně pouze tečka v rohu obrazovky. Druhou možností je maskování zprávy za jinou. V nastavení u kontaktu jednoduše uživatel vybere text zprávy i telefonní číslo, za které se má zpráva maskovat. Vybrat lze i několik takových falešných zpráv najednou a přiřadit jim prioritu – podle toho se pak budou falešné zprávy obměňovat.

Příchozí falešná SMS je pak pouze výraznějším upozorněním, že má uživatel spustit program HiddenSMS a přečíst si tu opravdovou zprávu. Program tedy omezuje uživatelův přístup ke zprávám, to je ale daň za jeho funkčnost. Další funkcí programu je zápisník. Sem si lze zaznamenávat tajná hesla a další údaje, aniž by k nim měl kdokoli přístup.

Když jsme na začátku tvrdili, že je použití tohoto programu zcela legální, nemluvili jsme tak úplně pravdu. Jedním způsobem se totiž zneužít dá. V plné verzi nabízí jednu funkci navíc, kterou omezená třicetidenní demoverze nedisponuje. Je jí možnost doručené zprávy přeposílat na vybranou e-mailovou adresu. Program nainstalovaný v cizím telefonu tak vlastně umožní snadné odchytávání zpráv.

Jediným problémem, který jsme při používání programu zaznamenali, bylo jeho chování v interakci s různými uživatelskými prostředími jednotlivých výrobců. Program jsme zkoušeli na přístroji HTC, kde se choval relativně umravněně. Jenže při příchozím hovoru z maskovaného čísla jej v rámci TouchFLO nedovede telefon zamaskovat za číslo falešné. Na Samsungu Omnia II a jeho prostředí TouchWIZ měl zase program problémy se zobrazováním seznamů – vidět byla vždy jen aktivní položka, ať už to bylo v seznamu kontaktů nebo zpráv.