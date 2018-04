Chraňte své SMS i telefon, zavzpomínejte na DOS a zahrajte si 3D bojovku (Programy pro Symbian)

MumSMS for UIQ

Program MumSMS zajistí, aby vaše textové zprávy nečetl nikdo jiný, než vy. Doručené SMS stačí označit a dát jim statut skrytých, nebo je naopak nechat viditelnými. K označení lze využít i některé klávesy telefonu. Program po zneviditelnění vybraných zpráv ukazuje ve standardní složce Messages pouze ty SMS, které si přejete. Aplikaci lze samozřejmě zabezpečit heslem, jinak by její využití ztrácelo smysl.

K dispozici jsou verze pro Series60 telefony i UIQ. Druhá verze doznala v minulých dnech některých vylepšení, program můžete otestovat po stažení odsud, zakoupit jej lze za $9.95.

Smart Ball

Smart Ball rozšiřuje nekonečnou řadu logických her. Zde máte za úkol dostat míček pomocí jeho správného směrování do cíle. Zpočátku se vám bude zdát obtížnost jednoduchá, s přibývajícími levely však bude narůstat a ve hře přibudou nová úskalí. Do konečného padesátého levelu se zcela jistě hned tak nedostanete a proto by vám Smart Ball mohl vydržet poměrně dlouho. Ve hře není nutné začínat vždy odznovu, Smart Ball si pamatuje, kde jste skončili a při příštím spuštění vám dá možnost výběru, odkud chcete hrát. Ve hře se počítá kromě neúspěšných pokusů v každém levelu také čas, za který dopravíte kuličku "domů".

Testovací verzi můžete stáhnout zde, hra stojí $4.95.

Symbian Commander

Chybí vám na Symbian telefonu nějaký "dosový" souborový manažer? Pak můžete vyzkoušet nový Symbian Commander, který vypadá, jako by legendárnímu "nortonu" z oka vypadl. V tomto novém manažeru můžete provádět téměř to samé, tedy kopírovat soubory mezi dvěma adresáři, vytvářet nové, mazat je, hromadně označovat a mnoho dalšího. Využívat je možné také funkční klávesy.

Program by měl být kompatibilní s většinou Series60 telefonů. Testovací verze není k dispozici, Symbian Commander stojí $9.00 a stáhnout jej můžete odsud.

Martial Arts 3D

Martial Arts 3D je další trojrozměrnou bojovkou od Synergenixu. Tato se odehrává v součanosti, soupeře můžete k boji vyzvat ve městě či přírodě a k jejich poražení využít mnoho bojových technik. K dispozici je několik módů hraní či možnost boje s lidským protivníkem přes Bluetooth.

Demo hry, která funguje na Series60 Nokiích bohužel není k dispozici, plnou verzi můžete zakoupit za $12.95 tady.

Stop!

Program Stop! je užitečnou utilitkou pro všechny majitele zařízení Nokia 9300 nebo 9500. Po nainstalování a navolení hesla zobrazí všem uživatelům varovnou hlášku o tom, že komunikátor je určen pouze pro majitele, který k němu zná heslo. To je také následně nutné pro deaktivaci programu vyplnit.

Aplikace Stop! je šířena jako freeware a stáhnout si ji můžete zde!