Chraňte se před povodní - buďte informováni!

(ČIA) - Povodňové linky, na kterých se mohou Pražané informovat o aktuálním stavu povodňové situace a o tom, zda se jejich bydliště nachází v zátopové zóně, zřídil Magistrát hlavního města Prahy. Linky 3600 3353, 3600 3354, 3600 3355, 3600 3356, 3600 3357, 3600 3358, 3600 3359 jsou v provozu 24 hodin denně až do odvolání. Informoval o tom mluvčí magistrátu Martin Kupka.

Primátor Prahy Igor Němec vyzval občany, aby nepodléhali panice a sledovali varovné signály elektronických sirén a vysílání sdělovacích prostředků. Ohrožený prostor mají opustit bez zbytečného zdržování a řídit se pokyny záchranářů. Obyvatelé domů v zátopových zónách by měli připravit domy na nouzové opuštění. To znamená vypnout přívody energie, plynu a vody. Sklepy by podle varování primátora měli vyklidit i lidé mimo zátopová místa. Aktuální průtok ve Vltavě je nyní v Praze 1640 metrů krychlových za sekundu. Podle Marka Mati z Dispečinku povodí Vltavy by měl stoupat až do rána, kdy by se mohl pohybovat okolo 2500 metrů krychlových za vteřinu. V metropoli je vyhlášen třetí povodňový stupeň a během noci se očekává vylévání Vltavy do obydlených oblastí.