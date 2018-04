Chraňte mobil před vedrem, hrozí mu úpal

Každé léto začíná v podstatě stejně. V pravidelných periodikách se začínají objevovat články o správném způsobu opalování, o nebezpečí rakoviny kůže a mnohdy se dostávají pod mikroskop i nejrůznější opalovací krémy.

Lidé začínají brát drogerie doslova útokem. Nejrůznější opalovací prostředky se prodávají jedna radost a na své si přijdou i lékárny v případě, že se unavený jedinec zapomene při celodenním pobytu na slunci namazat.

Drogisti si tak mnou ruce, špatně si ale nežijí ani zákazníci. S poptávkou totiž roste i konkurenční boj a snižují se ceny. Málokdo by však čekal, že mezi obchody se zvýšenými tržbami patří i servisní místa mobilních telefonů.

"Lidé často zapomínají, že teplo nedělá dobře ani jejich mobilním telefonům," říká servisní technik Martin Vospěl. I naší oblíbené elektronické hračce může slunce nemálo uškodit, navíc se v létě zvyšuje i počet utopených mobilů. Jak se ale máme návštěvě servisu vyvarovat?

Slunce pálí nejen nás

Prvním pravidlem pro přežití mobilu v parných dnech je chránit jej před přímým slunečním svitem. Telefon ležící na slunci se může během chvíle rozpálit natolik, že pokusy o jeho záchranu budou již marné. Většina součástek je koncipována pro práci maximálně při sedmdesáti stupních Celsia, což je teplota, která se v nynějších tropických vedrech v přístroji lehce vyvine.

Lidé zapomínají mobily hlavně v automobilech, kde se síla slunečních paprsků ještě násobí kvůli čelnímu sklu. Rakouský autoklub ARBÖ uvádí, že vnitřní teplota v autě stoupá každou minutu o jeden stupeň a může dosáhnout až sedmdesáti stupňů Celsia. Na přímém slunci pod čelním sklem jsou však teploty i mnohem vyšší.

"Zapomenuté telefony v automobilu většinou končí na smetišti," komentuje častou situaci Vospěl. Obecně vzato se dle něj jako první poškodí displej, který je kvůli své konstrukci na teplo nejnáchylnější. Navíc je většinou umístěn pod ochranným sklíčkem, které má podobný efekt jako čelní sklo u automobilu.

Teplo nesvědčí ani baterii, která se po přehřátí může nenávratně poškodit. I malé přehřátí elektrolytu může rapidně snížit její životnost. Dokonce i srdce mobilního telefonu, tzv. SIM karta, má garantovánu provozní teplotu jen do padesáti stupňů Celsia.

Pokud majitel telefon při "opalování" odhalí včas, doporučuje se jej přemístit do stínu a nechat přirozeně vychladnout. V žádném případě není dobré jej jakýmkoli způsobem rychle ochladit, jelikož hrozí kondenzace vody. "Vložením rozpáleného telefonu do chladničky naděláte více škody než užitku," varuje Vospěl.

Mořská voda škodí více

Voda je přitom stejně aktuální nepřítel jako nepříznivé teploty. Utopených telefonů během léta citelně přibývá a servisní střediska se znova a znova pouští do osvěty, jak se má uživatel v takovém případě chovat.

" Nejdůležitější krok při styku mobilu s vodou je zamezit dalšímu napájení přístroje elektrickým proudem," radí Petr Novák na stránkách společnosti Mobilpohotovost, kde se můžete zúčastnit i tématické ankety.

V případě, že v přístroji objevíte vodu, měli byste se pokusit sundat výměnné kryty, vyndat baterii a nechat jej vyschnout při pokojové teplotě. Slaná voda z moře je přitom pro elektronické součástky mnohem agresivnějším nepřítelem, než domácí prostředí českých kaprů.

Ne vždy však musí jít jen o utopení telefonu. Do přístroje se může dostat voda i pomocí příliš vlhkého vzduchu nebo nečekaného deště. Oprava utopeného mobilu vás bude stát kolem tisíce korun, kdy je nutné vyčistit zoxidované kontakty na základní desce přístroje.

Chránit telefon můžete některým ze speciálních voděodolných či přímo vodotěsných pouzder. Jejich cena se pohybuje od několika stovek korun a může přesáhnout i tisícikorunovou hranici. Nejen čeští spořílci však přišli na lacinější a přitom dobře fungující způsob, jak telefon chránit - použijí běžně dostupný kondom. - více zde

Venkovní sporty bolí

V létě se mnohem více pohybujeme v přírodě a je tak nutné myslet i na možné následky nechtěného vypadnutí telefonu z kapsy, například při jízdě na kole. V takovém případě je dobré mobil umístit do některé z polstrovaných kapes upevněných na rámu kola nebo do cestovního batohu tak, abyste co nejvíce eliminovali možnost jeho nechtěného vyklouznutí.

"Při výkonu extrémních sportů či jinak náročných činností doporučuji připevnit mobil jednou z mnoha nabízených šňůrek," radí Vospěl. "Pokud už mobil nečekaně opustí své ochranné pouzdro, alespoň nedopadne tvrdě na zem a zamezíte i jeho ztrátě. Vše samozřejmě záleží na kvalitě jeho upevnění a vyhrocenosti dané situace," dodává.

Oprava poškozeného telefonu se může vyšplhat i do řádu tisícovek v případě, že se při pádu rozbije displej. V mnoha případech končí telefon v pomyslném mobilním nebi, jelikož se investice do servisu již nevyplatí. Můžete mít ale štěstí a na telefon bude stačit dokoupit jen poškozený náhradní kryt, který je k dostání na drtivou většinu dnes prodávaných přístrojů. Ten vás vyjde jen na pár stovek.

Písek, písek, písek...

"Já mám ten písek snad úplně všude," lamentuje téměř každý návštěvník světových písečných pláží. Zatímco se zabývá smetáním miniaturních písečných zrníček ze svého těla, jeho telefon může trpět mnohem více. Písek může v mobilu působit nemalé potíže, málokdy jej však nadobro zničí.

"Zrnka písku či jiného sypkého materiálu jsou hlavním nebezpečím pro plynulý chod klávesnice," říká Vospěl z vlastní zkušenosti a dále vypráví: "Jednou mi na pláži mobil vypadl a písek v něm mám dodnes i při několikerém důkladném čištění. Občas se mi stane, že nemohu stisknout některou z kláves. Je to nepříjemné."

Zrnka písku působí neplechu i na displeji, kdy při čtení překáží. Známy jsou i situace, kdy se mobil odporoučel kvůli tomuto sypkému materiálu do věčných lovišť. A to nejen kvůli cizím částicím na plošných spojích telefonu způsobujícím kolaps elektrického obvodu.

"Telefon mi spadl zrovna ve chvíli, kdy z korby náklaďáku sypali před staveništěm písek. Během chvíle na něm leželo několik tun materiálu. Dnes je asi v některé z betonových stěn toho domu," ukončuje dnešní povídání Jan Čemus, stavební inženýr z Prahy.