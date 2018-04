Nedopadněte jako hollywoodské celebrity, chraňte svá data v mobilu

V první řadě je nutné mít zabezpečený samotný přístup do telefonu. Tomu napomáhá hned několik metod. Nejzákladnější z nich je nastavení zámku zařízení prostřednictvím PIN kódu, hesla, gesta na obrazovce a dalších. Už toto vás dokáže ochránit, pokud například necháte telefon někde volně ležet a někdo z okolí si bude chtít bez vašeho svolení prohlédnout jeho obsah.

Heslo pomůže i při ztrátě zařízení. V tomto případě bude nálezce muset nejprve resetovat telefon do továrního nastavení, aby se do něj dostal, což z něj naštěstí pro vás vymaže všechna data (nikoliv však z paměťových karet). Pamatujte také, že reset nemaže data dokonale.

U hesel či gest se vyvarujte příliš jednoduchým kombinacím. Například PIN kód „1234“ váš telefon příliš neochrání, stejně tak je tomu v případě písemných variant „heslo“ či „123456789“ a podobných. Co se týká gest po obrazovce, nejméně efektivními jsou ta, která napodobují například písmeno L nebo Z. Zde zkrátka platí, že čím složitější, tím lepší.

Synchronizace s cloudem Nastavení zálohování najdete v operačním systému iOS v nastavení, kde naleznete přímo kartu pro iCloud. Zde můžete vypnout, či zapnout zvlášť zálohování fotek, kontaktů, zpráv a dalšího. V systému Android se tyto možnosti nacházejí také v nastaveních, kde vyberete svůj Google účet a pod ním nastavíte konkrétní výběr synchronizace.

Pokud v telefonu nosíte data, která jsou pro vás obzvláště důležitá, lze je zabezpečit ještě zvlášť pomocí různých aplikací. Ať už jde o obrázky, dokumenty nebo samotná hesla, vše lze oddělit od zbytku obsahu úložiště telefonu. To dobře zvládnou například aplikace Keeper, The Vault a další.

Dejte si pozor také na užívání wi-fi, Bluetooth a dalších sítí. Ačkoliv už jsou dnešní systémy na takové útoky dostatečně připraveny, pořád platí, že každé zařízení, které umí vysílat data bezdrátově, je potenciální hrozbou. Dejte si pozor zejména neznámé wi-fi hotspoty. Existují například pokusy o vytváření „zlých dvojčat“, falešných veřejných wi-fi sítí (kavárny, restaurace), které mohou představovat riziko pro vaše údaje a data. Vždy je lepší se spoléhat na vaše vlastní internetové připojení od operátora.

Velkou hrozbu představují aplikace neznámého původu. To se týká zejména operačního systému Android, kam lze instalovat i jiné aplikace než z obchodu Play. Vždy si před instalací prověřte, k čemu aplikace žádá přístup. Existuje totiž celá řada podvodných aplikací, které využívají důvěry uživatele a po instalaci napadají právě důvěrná data a údaje, stejně jako viry na PC. Pokud se chcete opravdu pojistit proti nebezpečným programům, využijte některou z antivirových služeb, jako jsou Avast nebo AVG.

Zároveň je pro bezpečí vašich dat důležité je pravidelně zálohovat. Ovšem v kontextu úniku nahých fotek celebrit právě z internetových služeb zálohujících data musíme upozornit, že ne vždy se to vyplatí. Jak Android, tak iOS nabízejí v základu automatickou synchronizaci s webem. Přesvědčte se tedy, co konkrétně chcete zálohovat a co byste naopak radši na internet nepouštěli. Ideálně provádějte zálohu do vašeho počítače, který také patřičně zabezpečte.