Mobily na ulici otupují. Někteří se s nimi chovají šíleně

Na míru rozptýlení chodců mobilními telefony při přecházení rušných ulic se Dekra zaměřila již dříve, studie provedená v německém Stuttgartu byla však pouze pilotní záležitostí. Ve větším měřítku se problematice věnovala v prvních měsících letošního roku.

Podle statistik totiž 22 % všech úmrtí při dopravních nehodách v EU připadá na chodce. Většina smrtelných nehod se stane v městech a obcích, například v Německu je to 70 % všech případů. Nevhodné chování chodců pak podle Spolkového statistického úřadu může za přibližně 10 % úmrtí na německých silnicích.

Pracovníci Dekry se tak zaměřili na četnost použití mobilů chodci nově i v centrech Amsterodamu, Berlína, Bruselu, Paříže, Říma a Stockholmu. V každém městě si ke sledování chodců vybrali vždy tři místa s nejvyšší hustotou, tedy rušné křižovatky a lokality v blízkosti zastávek hromadné dopravy či nádraží. Do studie se zapojilo celkem 13 822 osob.

„Volání, poslech hudby, používání aplikací či posílání SMS, to vše představuje riziko rozptýlení účastníků silničního provozu,“ řekl předseda představenstva Dekry Clemens Klinke s tím, že takové počínání odvádí pozornost chodců od dění na ulici.

Nejrizikověji si počínají mladí chodci

Z výsledků studie vyplývá, že nejintenzivněji používají telefony chodci ve věku 25 až 35 let. Mobilem se rozptylovala téměř čtvrtina (22,38 %) osob této věkové skupiny. Nejuvědomělejšími chodci jsou naopak osoby ve věku 45 až 60 let, výzkumné týmy zaznamenaly telefon v ruce pouze u necelých 12 %.

Pozornost chodců od silničního provozu pak nejčastěji odvádí psaní SMS, například ve věkové skupině 25-35 let se textovkami rozptyluje 9,43 % chodců. Druhým nejčastějším jevem byl poslech hudby, i v tomto případě jsou dominantní skupinou chodci ve věku od 25 do 35 let (7,5 %). To však neplatí pro chodce věkové skupiny 45-60 let, kteří se po psaní SMS (5,63 %) věnují nejčastěji volání (2,52 %).

Rozdíly byly znatelné i z pohledu pohlaví či jednotlivých měst. Z výsledků průzkumu tak vyplynulo, že SMS posílají nejčastěji ženy, muži naopak mnohem častěji poslouchají hudbu. V Amsterodamu pak byla míra použití mobilu napříč všemi věkovými skupinami mnohem nižší než v ostatních sledovaných městech (Řím - 10,6 %, Brusel - 14,12 %, Berlín - 14,9 %, Paříž - 14,53 %, Stockholm - 23,55 %), dosáhla totiž hodnoty 8,2 %.

Riziko spojené s použitím mobilu nepodceňujte

Opakovaným jevem byla například nesoustředěnost skupinek mladých chodců, kteří se při přecházení ulice zajímali o telefon jednoho z nich. „V jednom případě se taková skupinka srazila s cyklistkou,“ uvedl Klinke. Výjimkou nejsou ani osoby, které se s telefonem u ucha snaží doběhnout tramvaj či autobus v zastávce, aniž by se přesvědčili, zda je přeběhnutí vozovky bezpečné.

Sluchátka mohou zabíjet





Sluchátka v uších svého majitele izolují od okolního světa natolik, že jej přestane vnímat. Když si pak zkracuje cestu přes koleje, přeslechne i blížící se vlak. Následný střet pak končí tragédií.

Zaneprázdnění telefony jsou často i rodiče, ti navíc nejen kvůli zraku upřenému na displej mobilu ohrožují své potomky. Týmy průzkumníků upozornily například na ženu s kočárkem, která kvůli psaní SMS vstoupila na přechod bez předchozího přesvědčení, zda na semaforu pro chodce svítí zelená.

Asi nejbizarnější situace se podle Klinkeho stala ve Stockholmu. „Mladá dívka stála uprostřed silnice, vyndala telefon a začala psát textovky. Až poté, co na ni zatroubil řidič autobusu, si uvědomila, kde stojí,“ popsal s tím, že průzkumné týmy budou chování chodců i nadále sledovat.

„Pokud jste účastníkem silničního provozu coby chodec, pak byste měli v zájmu vlastní bezpečnosti věnovat plnou pozornost okolnímu dění,“ varuje Klinke s tím, že chodci jakožto nechránění účastníci silničního provozu čelí mnohem vyššímu riziku v případě nehody. „Rozptýlení kvůli použití mobilního telefonu by nemělo být nikdy podceňováno,“ dodal.

Ve světě se s chodci závislými na mobilech vypořádávají porůznu. Například v americkém Washingtonu vznikl v roce 2014 speciální pruh pro mobilní závisláky, nápadem se inspirovali následně i v Číně. V německém Augsburgu pak letos představili první semafor v asfaltu určený zejména osobám permanentně zírajícím směrem dolů na displeje mobilů (více zde).

Drsná kampaň varuje chodce před důsledky nepozornosti kvůli použití mobilu: