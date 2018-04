Cherrysoft Strippoker

Karetní hru poker najdeme na Psionu hned v několika podobách, od freewarového StripPokeru ruské provenience až po různé freewarové nebo sharewarové verze videopokeru. "Svlékací" varianta pokeru okořeněná lepými děvami je patrně nejpopulárnější u mužské části populace a belgická firma AIM Productions je si toho dobře vědoma. Strippoker od AIM Productions respektive Cherrysoftu je velmi známou hrou zejména na Pocket PC (existuje ale i verze pro Palm OS), kde vyniká zejména svou velmi kvalitní barevnou grafikou. Nejnovější konverze Strippokeru pro PDA s EPOCem respektive Psion Series 5mx, Revo a kompatibilní dopadla ale také poměrně dobře, a i když není z pochopitelných důvodů barevná, 16 stupňů šedi se u příliš mnoha her jen tak nevidí. Statická grafika v 16 odstínech šedi je ideální třeba právě pro karetní hry, pro akční střílečky se vzhledem k displeji Psiona 5mx/Reva a pomalosti překreslování obrazovky v tomto grafickém módu 16 odstínů šedi používá jen velmi výjimečně. Kvalitu grafiky prosím neposuzujte podle ukázkových obrázků, ty jsou grabnuté pouze ve 4 barvách (standardní screen capture utilita v EPOCu bohužel neumí grabnout obrázky v 16 odstínech šedé, v emulátoru Strippoker nefunguje a na fotkách displeje by toho moc vidět nebylo). První ukázka ze hry pochází přímo z webu AIM Productions a alespoň trochu naznačuje, že grafika opravdu stojí za to.



Testovaná demoverze Strippokeru obsahuje sadu grafiky s jednou dívkou, další čtyři dívky (a jeden model mužského pohlaví) nabídnou svá těla během několika týdnů. Grafika je poměrně rozsáhlá a jeden model zabere na Series 5mx cca 3 MB paměti RAM (na Revu je to vzhledem k rozlišení displeje podstatně méně), naštěstí ale lze Strippoker nainstalovat i na Compact Flash kartu. Po spuštění hry si můžete vybrat požadovaný "model" (v demoverzi je to pouze Sweet Saskia) a poté se už můžete vrhnout do hry. Na začátku máte každý 500 bodů (maximální jednorázová sázka je 100 bodů), sázet a přisazovat lze celkem 2x - před a po výměně označených karet. Během hry se několikrát mírně změní ošacení dívky, ale teprve když se Vám povede dívku obehrát o všech 500 bodů, následuje další strip fáze. Nesmíte samozřejmě zase všechno prohrát, naštěstí ale hra není příliš těžká a inteligence Vašich oponentů není příliš vysoká. Pokud si ale myslíte, že oponenta vysvléknete za pár minut zuřivým přisazováním, asi Vás zklamu, protože tak hloupý Vaši protivníci zase nejsou a například nikdy se mi nestalo, že by i při sebelepších kartách hru vzdali.



















Testovanou demoverzi nebudu zatím hodnotit (hru totiž nelze dohrát do konce), už teď ale mohu s klidným svědomím prohlásit, že Cherrysoft Strippoker je vynikající poker, který může poskytnou spoustu zábavy na cestách, škoda že zatím existuje pouze ve verzích pro Series 5mx a Revo, barevná verze pro Series 7 / netBook bude doufejme brzy následovat.





Cherrysoft Strippoker

Klasický strippoker se vším všudy.

Autor: Cherrysoft / AIM Productions

Verze: 1.01

Jazyk: angličtina

Podporované počítače: Psion Series 5mx, Revo (Plus), Ericsson MC218, Diamond Mako

Nároky na hardware: cca 500 kB aplikace + od cca 3 MB výš pro moduly s jednotlivými dívkami.

Cena: 15 USD včetně 1 oponenta, 5 USD za každý