Chcete zálohovat na karty? Použijte CardBackUp

Ikona BackUp Now provede zálohu dat za vaší paměti RAM. Ikona Schedule vám umožní si zadat pravidelné zálohování dat v určitých intervalech. Restore ikona slouží k obnovení dat z paměťové karty. Jednotlivé soubory záloh jsou uprostřed displeje s daným názvem a doplněny údajem o datu a času dané zálohy. Ikona Delete smaže daný záznam zálohy! A poslední ikona Utils vás přenese do okna Speciálních funkcí.

Toto okno se zobrazí při volbě Obnova vybraných dat. Zcela nahoře je údaj o dané záloze (jejím názvu). Dále následuje celý seznam všech aplikací a databází, které tato záloha obsahuje. Klepnutím na jednotlivá data se tato označí a následným klepnutím na Restore Database se tato data obnoví a kopírují do paměti RAM. Klepnutím na Done (Hotovo) se dostanete do hlavního okna.