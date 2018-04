Chcete volat zadarmo nebo výrazně levněji? Je to fayn!

Hlasová komunikace prostřednictvím internetu přináší do světa telekomunikací nový rozměr, její výhodou jsou především nízké náklady za uskutečněné spojení a díky tomu také výsledné nízké ceny pro samotné zákazníky. Díky službě fayn, hlasové komunikaci prostřednictvím technologie Voice over IP, se můžete spojit s pevnými i mobilními linkami po celém světě za výrazně nižší ceny, navíc při volání pouze v rámci sítě fayn platíte pouze náklady za připojení k internetu, tedy poplatky za připojení modemem. Pokud máte připojení pevné, voláte fakticky zadarmo. Fayn byl oficiálně představen v minulém týdnu na brněnském Invexu, vytvořila jej slovenská firmy Voipac, v Čechách jej distribuuje a provozuje firma Mikenopa.

Princip volání přes síť fayn je postaven na technologii, ktará využívá datové spojení sítě internet pro přenos hlasu. Co všechno pro používání levného volání přes fayn potřebujete? Především počítač s USB portem a připojením k internetu (výrobce uvádí, že postačí i analogový modem s rychlostí 33,6 kbps) a dále si musíte zakoupit jeden ze dvou startovacích balíčků, obsahují buď klasický telefonní přístroj, nebo moderně vyhlížející headset - sluchátko s úchytkou za ucho. Ve startovacím balíčku dále najdete instalační CD s programem fayn PC Phone, manuál a aktivační kód. Balíček s USB telefonem pořídíte za zhruba 1400 korun, sluchátko fayn by mělo být asi o tisíc korun levnější.

Telefonní přístroj připojíte do USB portu (headset je nutné připojit do zvukové karty s podporou full duplex) a z CD disku vyberete příslušný ovladač. Po nainstalování musíte ještě aktivovat své konto v síti fayn na internetové stránce www.fayn.cz - zde si zvolíte své přístupové jméno, heslo a uvedete příslušný aktivační kód. Po této jednoduché proceduře již můžete telefonovat a využívat výhodných tarifů služby fayn. Uživatelé služby fayn musí každý rok uhradit částku 1000 korun, bez ohledu na výši telefonní ch hovorů. Pro celé zaváděcí období, až do prvního dubna příštího roku, ovšem tento poplatek nikdo platit nemusí, výrobce tak chce nechat zákazníky svou službu dostatečně vykoušet.

Samotné vytáčení čísel a správu kontaktů vám obstará softwarový klient, který se při instalaci zařízení automaticky přidá do systému. V klientovi dále můžete najít rozsáhlý telefonní seznam vlastních čísel a s jeho pomocí také můžete nastavovat různé alternativy připojení, jazyk pro ovládání, skiny a další funkce.

Ceny za služby fayn najdete v tabulce, kde je můžete porovnat s cenami za volání dvou operátorů pevné sítě: Český Telecom (Tarify Home Standard a Home Maxi) a Tele2.

Země ČeT - Home standard (místně, meziměsto, Xcall) ČeT - Home Maxi Tele2 fayn * fayn - - - zdarma Slovensko pevná síť 8,00/6,90/5,00 8,00/6,90/5,00 4,00 3,00 Slovensko mobilní sítě 11,90 11,90 9,00 5,00 ČR pevná síť (špička) 1,40/3,65 1,40/3,30 2,40 1,90 ČR pevná síť (mimo špičku) 0,70/1,70 0,70/1,60 1,20 1,05 ČR pevná síť (noc) 0,70/1,00 0,70/1,00 0,99 0,75 ČR mobilní sítě 6,50 6,10 5,50 4,70 Německo 8,00/6,90/5,00 8,00/6,90/5,00 4,00 3,00 Rakousko 8,00/6,90/5,00 8,00/6,90/5,00 4,00 2,60 Polsko 8,00/6,90/5,00 8,00/6,90/5,00 4,00 3,70 Maďarsko 9,10/8,00 9,10/8,00 5,00 4,10 Itálie 9,10/8,00/5,00 9,10/8,00/5,00 5,00 2,80 Velká Británie 9,10/8,00/5,00 9,10/8,00/5,00 5,00 2,90 USA 9,10/8,00/5,60 9,10/8,00/5,60 5,00 2,60 Kanada 9,10/8,00/5,60 9,10/8,00/5,60 5,00 2,90 Rusko 19,00/16,00/13,50 19,00/16,00/13,50 12,00 6,40 Čína 19,00/16,00 19,00/16,00 12,00 5,25 Francie 9,10/8,00/5,00 9,10/8,00/5,00 9,00 2,90 Holandsko 9,10/8,00/5,00 9,10/8,00/5,00 9,00 2,60 Hong Kong 15,00/11,80/9,50 15,00/11,80/9,50 9,00 5,25 Taiwan 32,00/28,00/13,00 32,00/28,00/13,00 21,00 6,30 Japonsko 15,00/11,80 15,00/11,80 9,00 4,10 Španělsko 9,10/8,00/5,60 9,10/8,00/5,60 5,00 3,00

Telefonování přes fayn je při sečtení cen za zprostředkování volání a připojení k internetu stále výhodné. Nejzajímavější je volání z jednoho fayn telefonu na druhý, kdy zaplatíte pouze cenu za připojení k internetu a v případě, že máte doma pevné připojení, nezaplatíte za hovor ani korunu. Velmi zajímavé jsou také ceny za volání na pevné linky v evropských i ostatních zemích, kdy například do USA voláte za 2,50 Kč za minutu, do Japonska za 3,90 Kč; zajímavá je i cena za volání do pevné sítě v České republice, které ve špičce stojí 1,80 za jednu minutu. Ptáte se, jak za volání v síti fayn zaplatíte? Na výběr máte ze dvou možností: buď dobíjíte své konto prostřednictvím portálu, nebo si zakoupíte klasické předplacené karty v hodnotě 300, 500 nebo 1000 korun. Na telefony fayn se z jiné sítě prozatím nedovoláte, podle sdělení výrobce ovšem provozovatelé jednají s několika alternativními operátory o poskytnutí čísel. V časovém horizontu čtyř měsíců by mělo být možné se na telefony fayn dovolat i z jiné sítě.

Službu fayn v nejbližší době otestujeme a přineseme vám konkrétní zkušenosti. Soudě podle prvních informací - službu fayn a jí podobné levné alternativy přenosu hlasu přes datový kanál zřejmě čeká světlá budoucnost.