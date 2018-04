Chcete volat levněji než s Telecomem?

Služby alternativních operátorů mohou využívat i ti zákazníci, kteří nejsou k jejich sítím přímo připojeni. Někteří jim totiž nabízejí i možnost připojit se prostřednictvím. Aby mohl zákazník tento způsob připojení k jiné telekomunikační síti využít, musí mít zařízení schopné směrovat hovory a být připojen k již existující síti libovolného operátora.

Tuto možnost připojení ke svojí síti nabízí několik operátorů – například Aliatel (služba se jmenuje Business Call Smart), Contactel (Voice Plus) nebo eTel (Corporate Call). Vytáčené spojení je určeno už těm, kdo měsíčně za telefonování zaplatí nejméně tisíc korun. Všichni tito operátoři samozřejmě preferují zákazníky připojené pevnými linkami E1 (její kapacita je 2 Mb/s). Jenže tento způsob připojení se vyplatí jen firmám s měsíčním telefonním účtem 25 tisíc korun a více.

Pobočková ústředna musí podporovat směrování hovorů

Dostupná je většina služeb

Zákazník, který chce využívat tento způsob připojení k síti alternativního operátora, musí mít pobočkovou ústřednu, která podporuje funkci směrování hovorů (LCR). Ta vyhodnotí podle telefonního čísla, jestli se jedná o místní, meziměstský či mezinárodní hovor. Podle nastavení pak vytočí telefonní číslo přístupové brány alternativního operátora a spojí se s ní. Hovor je přesměrován do této brány, která jej dále přesměruje do sítě alternativního operátora. Telefonující samozřejmě tento proces vůbec nevnímá – jen vytočí číslo a za okamžik je spojen.Prostřednictvím vytáčeného spojení mohou zákazníci využívat většinu služeb, které jsou dostupné při přímém propojení do telekomunikační sítě. Mohou uskutečňovat hovory a datová spojení, posílat faxy. Vytáčené spojení nefunguje pro příchozí hovory – to ale nevadí. Telefonní číslo, ze kterého se vytáčené spojení uskutečňuje, je stále připojeno k síti dominantního operátora, takže se na něj dá bez problémů volat.

Vytáčené spojení se dá používat na digitálních (euroISDN BRI, PRI) i analogových linkách. Pokud nemáte pobočkovou ústřednu schopnou směrovat hovory, potom můžete požádat operátora o instalaci směrovacího zařízení (dial-router, dialer). Toto zařízení se připojí k telefonní lince. Dokáže rozpoznat druh hovoru – podobně jako pobočková ústředna – a přesměrovat hovor do brány alternativního operátora.

Hovory přes vytáčené spojení jsou levnější než stejné u dominantního operátora

S pomocí vytáčeného spojení mohou firmy ušetřit za hovory do mobilních sítí a za meziměstské a mezinárodní hovory. U místních hovorů se tento způsob připojení k alternativnímu operátorovi nevyplatí. Žádny z operátorů proto nenabízí vytáčené spojení pro místní hovory.

Telekomunikační operátoři v jiných zemích používají tři modely účtování. Nejčastěji platí zákazníci poplatky za provolaný čas alternativnímu operátorovi a místní hovorné do sítě dominantního operátora. Pro tento způsob zpoplatňování vytáčeného spojení se rozhodli i tři jmenovaní čeští alternativní operátoři. Operátor, který umožňuje zákazníkům připojovat se vytáčeným spojením k sítí, může také připojit vstupní bránu k zelené lince (číslo začínající 0800, hovor na něj je zdarma). V tom případě platí poplatky za provoz zelené linky operátor a tyto poplatky si připočítá k hovornému, které vybírá od zákazníků. A nebo použije zpětné volání (call-back) – poté, co se spojí pobočková ústředna se vstupní bránou, je hovor okamžitě ukončen a brána zavolá zpět. Teprve poté se hovor zákazníka sestaví a přesměruje.

Kterýkoliv popsaný způsob účtování však vždy vyjde zákazníka volání vytáčeným spojení dráž, než když se k síti alternativního operátora připojí pevnou linkou. Zákazníci připojení pevnou linkou totiž protelefonují více, a tak se je operátoři snaží lákat nižší cenou. Ve srovnání s cenami dominantního operátora přesto vycházejí celkové ceny za hovor uskutečněný prostřednictvím vytáčeného spojení levněji.

Aliatel Contactel eTel volání do českých mobilních sítí ano ne ano meziměstské volání ano ne ano mezinárodní volání ano ano ano

Díky vytáčenému spojení mohou na telekomunikačních službách ušetřit i menší firmy než ty s desetitisícovými telefonními účty, o které především bojují všichni telekomunikační operátoři. A až do zprovoznění možnosti volby operátora to bude pro tyto firmy také jediná možnost, jak být fyzicky připojen k síti Českého Telecomu a přitom využívat služby jiného operátora.