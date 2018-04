Chcete vidět své dítě hned po narození?

O tom, že v Asii jsou v mobilních technologiích a službách před námi, není pochyb. Poslední zprávy ale ukazují, že jejich otevřenost mobilním novinkám je mnohem větší.

Zatímco v Evropě se fotomobily v nemocnicích zakazují kvůli soukromí pacientů, taiwanské nemocnice spouští dokonce systém posílající MMS pohlednice novorozenců.

Nemocnice Jen-Ai v Taichung County nabízí MMS zprávy všem rodičům, kteří mají dítě v nemocnici. "Byli jsme první nemocnicí na Taiwanu, která spustila službu Baby Web. To bylo už před dvěma lety. Díky ní si mohli rodiče zkontrolovat, jak se jejich ratolesti daří," říká Mark K. Chan z taiwanské nemocnice.

Na webu nemocnice se novorozenec objeví do 72 hodin od narození. Po spuštění tohoto projektu se jím inspirovaly i další nemocnice a začal závod o to, která z nich bude mít na stránkách čerstvější novorozeně. Proto museli inovátoři z nemocnice Jen-Ai posunout projekt zase o krok dál. Nejrychlejším způsobem, jak ukázat nový přírůstek do rodiny, se tak ukázaly být MMS zprávy.

Fotky z mobilu se ihned rozešlou všem vybraným příbuzným a navíc jsou samozřejmě přístupné na internetových stránkách nemocnice.

Kdy asi zavedou tuhle novinku naše porodnice?