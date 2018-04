Chcete více písem pro CÉčka? Systém Windows CE 2.0 podporuje písma typu True Type, které jsou standardem programů firmy Microsoft. Proto se uživateli otevírá široká škála různých písem, které lze použít na kapesním počítači. Kromě základních fontů uložených v ROM nejsou k Céčkám dodávána žádná písma. Microsoft však podporuje začlenění dalších fontů pouhým přidáním do adresáře \Windows\Fonts na vašem HPC nebo PPC. Různá písma vám dovolí rozšířit grafickou kvalitu dokumentů, která máte na HPC. Kromě klasických a ozdobných písem, existuje množství písem se symboly, například známý font Wingdings. Ty obohatí vás grafický projev o názorné znaky a obrázky. Pak může váš dokument vypadat velmi pestře.

Takový pěkný dokument můžete mít také Určitě vás napadá, kde tedy další písma vzít. Možná budete překvapeni kolik písem máte k dispozici na vašem stolním PC. Podívejte se do adresáře C:\Windows\Fonts.

Doplňková písma hledejte v C:\Windows\Fonts



Můžete tam najít megabajty vhodných písem Nic vám nebrání v tom, zvolit písma, která se vám líbí, a přesunout je na své HPC. Nezapomínejte však, že písma většinou zabírají desítky KB paměti a jelikož musí být na HPC uloženy v adresáři \Windows\Fonts jste omezeni množstvím paměti. Pokud člověk hledá dostatečně dlouho může najít stovky různých písem. Hlavní studnice je Internet. Na mnoha ftp serverech, kde jsou doplňky pro stolní verze Windows, naleznete množství různých TTF písem. Háček je v tom, že málokterá budou obsahovat české znaky. Další možností, kde hledat jsou servery firem nabízející tiskárny. Tam najdete ovladače k tiskárnám a součástí některých ovladačů jsou TTF fonty. Budete-li hledat ještě déle, zjistíte, že další fonty je možné nalézt v demoverzích různých komerčních programů.







Pěkná písma, viďte! Kromě Internetu projděte také instalační diskety a CD-ROMy programů, které máte k dispozici. Na ukázce vidíte megabajty fontů na instalačním CD-ROM Microsoft Office. Pokud by to nestačilo, prodávají některé firmy balíky písem. Na CD-ROM MS Office je 7,74 MB TTF písem Používání písem je omezeno autorským zákonem. Lze říci, že pokud máte písma legálně na PC můžete je používat bez obav na HPC. Pokud stahujete písma z Internetu podívejte se, zda u nich není nějaký dokument, který omezuje jejich používání.

Mnoho písem neobsahuje české znaky Díky našim národním problémům s jazykem českým nejsou všechna písma plně využitelná. A tak než budete přetahovat nějaký font na HPC, přesvědčete se, že obsahuje všechny české znaky. Jan Sedlák

