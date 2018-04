Chcete vědět, co čeká mobily v roce 2007?

S mobilními telefony žijeme již přes patnáct let, s těmi současnými, standardu GSM, přes deset let. To platí pro Českou republiku, z celosvětového měřítka můžeme přidat ještě pár let navíc. Doposud každý nový rok přinášel v mobilních komunikacích množství novinek, vylepšení či inovací. Jenže letos se to nějak zadrhlo. Ne že by nových mobilů bylo málo, to vůbec ne. Ale kdo si koupil mobil loni na podzim, nemusí být letos smutný. O nic zásadního totiž nepřijde. V minulých letech naopak každé první čtvrtletí přineslo smršť výrazně vylepšených mobilů, které ty loňské stavěly do role statistů.

Pro představení novinek slouží výrobcům dvě nejdůležitější akce. Únorový kongres 3GSM a březnový CeBIT. Kdysi, tak před pěti lety a dříve, byl výrazně důležitější CeBIT, 3GSM kongres byl opravdu spíš odborným kongresem. Jenže to se v posledních letech mění. Z hannoverského CeBITu postupně významní výrobci mobilů prchají a dávají si dostaveníčko v teplejší Barceloně. Z kongresu 3GSM se tak k nelibosti mnoha lidí stává megalomanská akce, kde není k hnutí. Naopak na CeBITu je čím dál tím volněji.

Radujme se: CeBIT nám "zinvexovatěl"

Lokální patrioty může těšit, že CeBIT nabral invexovský kurs. Kde nejsou inovace, tam je méně lidí a méně vystavovatelů... To co potkalo náš český lokální veletrh Invex již před čtyřmi pěti lety, pocítil letos i globálně velmi důležitý CeBIT. Z mobilních výrobců zůstal jen Samsung, Sony Ericsson a Sagem. Jsme na mobilním serveru, tak nebudeme hodnotit další obory IT (to necháme kolegům na Technetu), ale v krátkosti i je postihl stejný úprk vystavovatelů z CeBITu. Není se čím chlubit a tak si mnoho výrobců rozmyslí, jestli se jim velmi drahá účast vyplatí. Většinu jejich výrobků si totiž můžeme prohlédnout v nejbližším obchodě. Doba od představení k zahájení prodeje se zkracuje a tak se vyplatí šetřit na megalomanských akcích.

Revoluce? Jen designová evoluce

Kongres 3GSM naopak stále posiluje. Rok co rok se zvyšuje počet vystavovatelů i návštěvníků, a proto se od loňska kongres přestěhoval z noblesního a komorního Cannes do tepající Barcelony. Mobily a vše s nimi související jsou stále v kurzu.

Jenže i letos nás barcelonský kongres tak trochu zklamal. Respektive ne on sám, ale novinky na něm představené. Oproti minulým rokům jsme se nedočkali žádné revoluční novinky, spíš jen překrytování současných modelů. Výrobci k tomu mají jistě několik pádných důvodů:

Současné modely se prodávají velmi dobře

Lidé po výrazných technologických inovacích neprahnou

Výrazné vylepšení současných modelů by bylo příliš drahé

Některé inovace provázejí technologické či jiné problémy

Výrobci si představení klíčových modelů schovávají na pozdější termíny

Začněme s posledním bodem. Ten totiž souvisí částečně i s neúčastí mnoha výrobců na letošním CeBITu. Firmy si, podle jejich vlastních slov, chtějí významné modely schovat pro samostatná představení a také se obávají představení novinek v jednom dni s konkurencí. I proto Sony Ericsson představuje pravidelně své novinky týden před kongresem 3GSM. Navíc nás letos čeká ještě CommunicAsia a několik menších a lokálních akcí.

Technologické problémy se zaváděním některých inovací často souvisí spíš s problémem infrastruktury sítí, než s implementací technologie do přístrojů. V současné době jde především o rychlé datové přenosy technologií HSUPA a HSDPA vyšších rychlostí (3,6 a 7,2 Mbps). V telefonech již mohou být, v sítích zatím nejsou. U nás téměř vůbec, jinde jen v určitém stádiu. Další technologií, o které se hodně mluví, je implementace RFID čipů, Wimax a i mobilní televize. U poslední položky je u nás potom problém s legislativou, jinak je vše připravené a funkční. 5 Mpix - zatím si počkáme Bod tři můžeme ukázat na příkladu přidání lepších fotoaparátů do telefonů nebo VGA displejů. Oboje je již technologicky možné, dokonce pár přístrojů s takovou výbavou existuje. Jsou ale velmi drahé, a to právě díky vysokým výrobním nákladům jednotlivých komponent. V současné době sice nejde o absolutně závratné částky, ale v době, kdy jsou marže výrobců minimální je pro konkurenceschopnost nejdůležitější co největší snížení výrobních nákladů. A to souvisí i s bodem dva. Zákazníkům současná výbava mobilů stačí. U běžných mobilů nikdo VGA displej nepotřebuje a většina se obejde i bez pětimegapixelového fotoaparátu. A o to víc, kdyby za tyto vymoženosti museli zákazníci výrazně připlácet. Proto letos nelze očekávat, že se podobné vymoženosti nastěhují do přístrojů v cenové relaci do 12 000 Kč. A když, tak až koncem roku a jen okrajově. Navíc se současné modely prodávají dobře. A když křivky prodejů začnou klesat, mají výrobci v rukávu dvě finty na oživení. Mohou přístroj zlevnit a poslat do nižšího segmentu, kde na něj dychtivě čekají noví zájemci. A nebo, či zároveň, připraví nový model, který má střeva současného a nový kryt. Především v západoevropských zemích zákazníci na stylový design velmi dobře slyší a výrobci jim rádi vyhoví. U nás je to trochu jinak, ale to není z globálního hlediska vůbec důležité. Na co se tedy můžeme letos těšit? Kdo prahne po co nejnadupanějším přístroji, asi se bude muset poohlédnout po nějakém chytrém mobilu či komunikátoru. Nokia už delší čas své top modely dává jen do řady N s operačním systémem Symbian. Top model N95 představila již loni, v prodeji bude asi do měsíce. V Barceloně pak ukázala nový komunikátor, který má ale velmi specifickou cílovou skupinu. Podobně špičkově vybavené přístroje nabízí plejáda výrobců, kteří se orientují na konkurenční platformu Windows. I zde se letos dočkáme přístrojů, které nabídnou vše myslitelné. Ale tak jako tak, připravte si na některou z těchto novinek 20 000 korun. Vývoji tohoto segmentu přístrojů se ale budeme věnovat v samostatném článku na našem serveru Palmare. Nejvyšší třídu běžných mobilů, tedy přístrojů v ceně okolo 10 000 Kč, letos žádné zásadní inovace nečekají. Jak již bylo uvedeno, koncem roku asi přijde na trh pětimegapixelový fotomobil, ale většina přístrojů si letos vystačí s integrovaným třímegapixelovým foťákem. Ve většině případů ale již s autofokusem. Přibývá zde mobilů s podporou 3G a s rychlými daty HSDPA. Ale to je nám k ničemu. Displeje zůstanou na rozlišení QVGA, dominantní konstrukcí pak budou vysouvací přístroje. O samozřejmých věcech jako je podpora paměťových karet, MP3 přehrávačích a podobně, se nemá cenu zmiňovat, snad jen přibývá překvapivě modelů s integrovaným rádiem. Hovoří se také o masové implementaci navigací, ale zatím je GPS jen doménou komunikátorů a smartphonů. Multimédia za 5 000 Kč? Samozřejmost Ve střední třídě, ale platí to i pro další kategorie běžných mobilů, bude nejdůležitější jejich design. Výrobci zkouší ledacos, celkově ale jde letos do módy opět chrom a lesklé kryty. Ubude černých a hranatých telefonů, zhruba po roce opět přichází doba zaoblených hran (ale ne v takové míře jako dříve). Ve střední třídě je dnes samozřejmostí plná multimediální výbava, běžnou součástí mobilů se zde stávají dvoumegapixelové fotoaparáty. Opět přibývá 3G mobilů, které se blíží pomalu ale jistě low-endové kategorii. Vybrané letošní novinky:

Sony Ericsson K550i nabízí design, který známe z některých novějších modelů Sony Ericssonu řady Walkman. Opět zeštíhlel, oproti předchůdci o pět milimetrů. Sony Ericsson W880i patří do hudební řady Walkman a je prvním tenkým modelem výrobce. I přes své útlé tělo se však nevzdal pokročilých funkcí jako je dvoumegapixelový fotoaparát, podpora sítí třetí generace UMTS či schopnost blogování. Sony Ericsson K810i zaujme především fotoaparátem s automatickým ostřením, rozlišením 3,2 Mpix a xenonovým bleskem. Zaujmou nezvyklá kulatá tlačítka alfanumerické klávesnice. Sony Ericsson W660i rozšiřuje početnou rodinu hudebních mobilů z řady Walkman. Hudební novinka má poměrně tenkou konstrukci. Rozměry telefonu jsou 102 x 46 x 14,5 milimetru. Ve výbavě najdeme dvoumegapixelový fotoaparát, FM rádio a podporu sítí třetí generace. Nokia E90 je nový komunikátor. Na webu bude možné brouzdat pomocí téměř kterékoli myslitelné bezdrátové technologie, E90 podporuje sítě GPRS/EDGE, 3G i s rozšířením HSDPA a samozřejmě i Wi-Fi. Nokia N77 je je vybavena přijímačem televizního signálu ve standardu DVB-H. Telefon patří do řady N, jedná se tedy o chytrý telefon s operačním systémem Symbian. Vysouvací Nokia E65 přináší do manažerské řady notnou dávku stylu a šarmu. V elegantním těle nechybí téměř žádná podstatná funkce. Motorola RIZR Z8 má originální vysouvací konstrukci. Při vysunutí se telefon "zlomí" a spodní část je tak při telefonování blíže ústům. Ve výbavě najdeme dvoumegapixelový fotoaparát a také podporu sítí třetí generace. Motorola Q q9 je smartphone s QWERTY klávesnicí a operačním systémem Microsoft Windows Mobile 6. Konstrukce smartphonu je velmi tenká, má tloušťku pouhých 11,8 milimetru. Stylové véčko Motorola KRZR se dočkalo inovace spočívající v přidání podpory pro sítě třetí generace. Motorola KRZR K3 nabízí podporu rychlých dat HSDPA v 3G sítích. Telefon má proto dva fotoaparáty pro videohovory.





Kategorie low-endů přestává být v Evropě příliš důležitá. Trend může zvrátit částečně stylová a částečně ultrajednoduchá Motorola Motofone. Ta by mohla zabrat segment přístrojů pro zákazníky, kterým současné modely nevyhovují pro svou komplikovanost a částečně se může stát kultovním modelem jako druhý rezervní mobil pro každého. Ale celkově se bitva low-endů rozhoří v Africe, Indii, jihovýchodní Asii a Jižní Americe.

Pět velkých a komparzisté

Na závěr si necháme ještě jeden trend. A tím je výrazná konsolidace trhu. Zbylo nám pět velkých výrobců: Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson a LG. Různorodost menších značek zůstala zachována ještě ve třídě smartphonů a komunikátorů, ale u běžných mobilů je dnes výběr značky značně zúžen. Vedle velkých hráčů najdeme na trhu popelky jako je Sagem, Sharp, Toshiba a kdo ví, jestli ještě někdy uvidíme Benq (Siemens). Menší značky, dříve hojně navštěvující oba výše zmíněné veletrhy, se soustředily na lokální trhy, v Evropě nemají samostatně šanci. Jenže i zde je světlo na konci tunelu.



iPhone - opravdová bomba 2007? Ne, nezapomněli jsme. Podle zájmu médií a čtenářů může být tou pravou letošní bombou iPhone od Apple. Přístroj představený již v lednu zatím měl v ruce jen málokdo a tak můžeme o jeho schopnostech či neschopnostech zatím jen spekulovat. V každém případě ale iPhone představuje nový trend multimediálních mobilů s velkým dotykovým displejem, na který velmi rychle reagoval Samsung modely F700 a F520 nebo LG s modelem Prada. Ale až na ten poslední opět jen v podobě maket za vitrínou. Nechme se tedy překvapit, počkáme si však minimálně na konec roku.

Současný stav se nelíbí operátorům, kteří mají se současnou top pětkou snížené vyjednávací možnosti. A tak se v zákulisí povídá o vzkříšení některých značek, které by vyráběly jen pro operátory a nebo se stále ve větší míře budeme setkávat se speciálními operátorskými modely, které pro ně budou vyrábět anonymní asijští výrobci. Třeba se dočkáme něčeho zajímavého.