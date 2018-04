Chcete ušetřit za hovorné? Poslouchejte reklamy!

Jak služba funguje

V průběhu měsíce května začíná polský operátor sítě GSM ERA s první etapou neobvyklého projektu pod názvem Strefa 076. Smyslem projektu je nabídnou zákazníkům nižší ceny hovorného, ovšem výměnou za poslech reklamních bloků, které budou vkládány do každé minuty hovoru. Můžeme se na podobnou nabídku těšit i u nás? Realita je možná blíž, než jsme si ještě nedávno mysleli. Operátor ERA GSM má totiž stejného vlastníka jako náš Paegas, tedy T-Mobile, dceřinou společnost kolosu Deutsche Telekom.Během každé minuty uskutečněného hovoru zákazník vyslechne 15 sekund reklamního bloku. Za toto přerušení hovoru bude zákazník odměněn nižší cenou hovorného, která ovšem zatím nebyla přesně stanovena.

Jak název služby napovídá, pro uskutečnění takto zlevněného hovoru účastník před volané číslo vloží kód 076, tedy podobně jako například při volání přes internet. Aby statný muž se zájmem o silná auta a nukleární zbraně nemusel poslouchat reklamu na dámskou kosmetiku, vyplní před vstupem do služby dotazník, kde uvede okruh svých zájmů. Tímto opatřením se klienti operátora vyhnou reklamě, která je vůbec nebude zajímat a naopak operátor může zadavatelům reklamy nabídnout přesně cílené využití jejich spotů.

Z předběžných průzkumů vyplývá, že největší zájem zákazníků je o reklamní bloky zaměřené na motorismus, bankovnictví, turistický ruch a nabídky kulturních programů. Z téhož průzkumu vyplývá, že 92 procent dotázaných by tuto službu rádo využívalo a přerušení konverzace reklamním blokem by jim nevadilo. Až reálný provoz však ukáže, zda vidina úspor toto značné nepohodlí při hovoru skutečně vyváží.

Ze začátku jen pro někoho

Pilotní projekt v síti polského operátora byl spuštěn již tento měsíc, kdy operátor zaslal 50 tisícům náhodně vybraných klientů formou SMS informaci o službě s nabídkou zapojení. Po odeslání kladné odpovědi obdrží klient informační list o službě a vstupní dotazník. Pokud zákazník na nabídku operátora přistoupí, bude mít před každým hovorem na výběr, zda využije levnější tarif s reklamním blokem, či bude volat standardním způsobem za běžné ceny.

Samotná služba Strefa 076 bude spuštěna na přelomu června a července. Po zatím blíže nespecifikované době, kdy bude probíhat vyhodnocení pilotního projektu, bude služba nabídnuta všem klientům sítě ERA GSM. Podle informací od prvních oslovených testovacích osob bude v rámci zkušebního provozu nabídka omezena jen na 10 minut zvýhodněného volání týdně, ovšem za cenu 10 grošů (1 Kč) za minutu hovoru.

Operátor ERA GSM se tak stane osmým poskytovatelem mobilních služeb na světě, který tuto službu svým zákazníkům nabídne. V Evropě je podobná nabídka dostupná pouze ve třech zemích, v Dánsku, Francii a Švédsku. ERA GSM je největším poskytovatelem mobilních služeb na území Polska s tržním podílem přes 40%. Počet klientů využívajících služby sítě ERA GSM brzy přesáhne tři milióny. Provozovatelem sítě ERA GSM je společnost PTC (Polska Telefonia Cyfrowa), kterou ze 45% vlastní společnost T-Mobile, majoritní vlastník Radiomobilu.

Úspěch nebo fiasko?

Kdy u nás?

První reakce abonentů polského operátora jsou veskrze pozitivní, ovšem jak se na službu budou tvářit po delší zkušenosti? Možným důvodem úspěchu služby u polských zákazníků je relativně vysoká současná cena za minutu hovoru, takže snaha ušetřit za každou cenu by mohla vést k využívání služby. U předplacené služby ERA - TakTak je cena za minutu hovoru ve špičce do všech sítí v přepočtu 24,30 Kč, mimo špičku v přepočtu 12,20 Kč. U tarifu "Moja 45" (45 volných minut s měsíčním poplatkem 730 Kč) stojí minuta hovoru ve špičce kamkoliv v přepočtu 16,50 Kč a mimo špičku v přepočtu 7,30 Kč (všechny ceny včetně DPH 22%). Bohužel zatím nebylo uvedeno, jak na tom bude příjemce hovoru s reklamní vsuvkou. Jedna z variant nabízí možnost volat s předvolbou 076 jen klientům, kteří jsou do služby zapojeni, druhá nabízí možnost volat s reklamou komukoliv. Stejně tak není známo, jestli reklamní hovor bude moci být uskutečněn jen v rámci sítě, nebo jestli bude možné volat s reklamou i do sítí jiných operátorů a na pevné linky.Dočkáme se podobné služby i u nás? Jestli bude projekt úspěšný v Polsku, je pravděpodobné, že i v České republice bude vášnivým telefonistům nabídnut. Navíc je vazba operátora ERA GSM a našeho Paegasu velmi blízká, takže majitelé "paegasů" mohou doufat v zlaté časy telefonování nebo se naopak připravovat na moment, kdy pro věčné reklamní vsuvky zahodí svůj mobilní telefon a vrátí se k poštovním holubům. Podle vyjádření Lenky Horákové z tiskového oddělení Radiomobilu není tato služba na pořadu nejbližších týdnů, ale do budoucna její zavedení není možné vyloučit. Je pravděpodobné, že všudypřítomná reklama přes prvotní rozpaky pronikne i do soukromých telefonních hovorů. Před pár lety se kdekdo pohoršoval nad přerušováním televizních pořadů reklamou a dnes to mnoha divákům přijde naprosto samozřejmé. Nová doba si žádá nové možnosti.