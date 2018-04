Chcete universální nebo svítící stylus?

Druhý typ stylusu je svítící. Má stejné fyzické rozměry jako obyčejný univerzální typ. V balení však již od začátku kromě nápisu nalezneme odlišnosti: přední hrot je průhledný, jakoby vyrobený z plexiskla. Uvnitř balení nalezneme malý akumulátor o napětí 3V, který vypadá jako axiální kondenzátor.

Jaké mne čekalo překvapení po rozbalení, když jsem v těle stylusu nalezl ještě jeden akumulátorek. :-) Stylus se dá opět přizpůsobit tím, že zadní praporek lze tahem vycvaknout a nasadit jiný. Otáčením praporku na konci stylusu se vnitřní čep začne pohybovat směrem do středu stylusu a zatlačí tak akumulátor na kontakt a špička stylusu se zabudovanou oranžovou LED diodou začne svítit. LED dioda má malý odběr, což je vidět i na jejím svitu, který není příliš oslňující, ale na práci ve tmě bohaté stačí. Lze si jím posvítit na nepodsvětlenou Graffiti plochu, na hardwarová tlačítka, nebo třeba na hodinky…

Odhadovaná doba výdrže svitu LED diody se mi během testování nepodařila změřit, ale mým skromným odhadem by to mohlo být cca 25 hodin nepřetržitého svitu.

Možná je výhodou to, že se stylus rozsvítí pootočením vrchní části. Někdo by ale možná ocenil svit až po tapnutí na displej. Ve špičce, či těle by musel být zabudovaný mikrospínač, kterým by se teprve světlo aktivovalo.