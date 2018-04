Chcete Tungstena C? Jděte na veterinu!

Na College of Veterinary Medicine v americké Severní Karolině se

rozhodli od nového semestru vybavit všechny svoje studenty 1. - 3. ročníku Tungstenem C. Za situace, kdy u nás není jisté ani regulérní zahájení školního roku a stát má stále hlouběji do kapsy, se zdají podobné případy jako z jiné planety, ale proč se nenechat inspirovat zajímavými nápady?

College of Veterinary Medicine v Raleighu si od nákupu handheldů slibuje mnohé. Především je chce využít jako informační médium v průběhu studia a zároveň chce svoje studenty připravit na využívání těchto užitečných zařízení v jejich budoucí praxi.

Jeden z iniciátorů projektu Dan McWhorter (na snímku) si Tungsteny C velmi pochvaluje - splňují totiž všechny požadavky: mají barevný displej, bezdrátovou konektivitu, PalmOS a dostatečnou paměť.

North Carolina State University (NCSU) patří ke čtyřem nejprestižnějším veterinárním školám v USA. Hodlá pomocí kancelářského balíčku aplikací Documents To Go, který je v ceně Tungstenu C, distribuovat informace a dokumenty studentům. Ke slovu by měly přijít i videoklipy, animace a multimédia, a to jako pomůcka při výuce. Například výuka zvukových projevů zvířat (srdce atd.) pomáhá posléze rovněž v diagnostice.

Universita má do Tungstenů C připravenu řadu dalších encyklopedických informací, jako jsou databáze virů, lékařské slovníky, databáze léků. Testuje se i aplikace pro evidenci "pacientů" v terénu, kde veterináři například najdou přímo ve stáji historii zákroků daného zvířete, záznamy o lécích apod.

Zájemci o bližší informace mohou zavítat sem (lze si zde vesele zazávidět...).