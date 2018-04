Chcete telefonovat v letadle? Létejte s Emirates!

AeroMobile je joint venture firem Arnic a Telenor vytvořené právě proto, aby napomáhalo rozvoji mobilních služeb na palubách letadel. Funguje jako samostatný operátor, takže pokud budete chtít v budoucnu používat svůj mobil na palubě letadla, bude muset váš operátor podepsat roamingovou smlouvu s AeroMobile. V tuto chvíli má AeroMobile podepsánu roamingovou smlouvu s operátory z více než 30 zemí.

Zatím jsme byli ve fázi testování, nyní ohlásila letecká společnost Emirates sídlící v Dubaji, že od začátku roku 2007 nabídne na palubách svých letadel typu Boeing 777-300 možnost bezpečně používat svůj mobilní telefon, a to jak telefonovat, tak přijímat a posílat SMS zprávy.

Emirates investuje 27 milionů USD do zařízení, které dodá právě AeroMobile. Tento systém na palubě zaručí, že telefony budou vyzařovat co nejméně. Tím se minimalizuje riziko ovlivnění dalších elektronických přístrojů v letadle.

Při telefonování v letadle musíme být ještě ohleduplnější ke svému okolí – asi nikomu z nás by se nijak zvlášť nelíbilo strávit třeba šest hodin letu v těsné blízkosti někoho, kdo neustále mluví do mobilu. V letadle nemůžete odejít, proto palubní personál Emirates bude speciálně vyškolen a bude instruovat cestující, jak mají svůj mobil na palubě používat. Požádá je, aby si vyzvánění přepnuli na vibrace, případně do tichého režimu. Zároveň bude moci telefonovat jen pět pasažérů současně, což je stejné číslo jako v případě satelitních telefonů v sedadlech.

Právě nárůst obliby satelitních telefonů v sedadlech přivedl Emirates k investici do zpřístupnění mobilních telefonů na palubách letadel. Předseda představenstva a výkonný ředitel Emirates Airline šejk Ahmed bin Saeed Al-Maktoum k tomu říká: „Naši zákazníci uskuteční více než 6 tisíc hovorů měsíčně z telefonů v sedadlech, proto jim chceme umožnit snadněji a pohodlněji zůstat v kontaktu se svými přáteli. Mobilní telefon se zkrátka stal součástí našich životů a i naše průzkumy potvrzují, že cestující tuto možnost vítají."

Samozřejmě při používání mobilního telefonu na palubě bude třeba respektovat soukromí ostatních cestujících i pokyny palubního personálu.

Jak jsme už v případě ostatních elektronických přístrojů zvyklí, ani v případě mobilů nebude možné telefonovat v době vzletu a přistání. Zároveň bude mít palubní personál celý systém kompletně pod kontrolou, v případě nebezpečí jej tak bude moci vypnout nebo třeba zakázat hlasové hovory během nočních letů.

Hovory z letadla byly u většiny leteckých společností velmi drahé, Emirates už v případě satelitních telefonů zvolil jinou strategii – nabídl hovory levněji a v současnosti tak pasažéři provolají měsíčně více než 13 tisíc minut ze satelitních telefonů. Přitom instalace systému od AeroMobile telefonování ještě zjednoduší. Hovor z letadla se pak objeví na vašem telefonním účtu jako standardní roamingový hovor a vy budete mít k dispozici svůj telefonní seznam a budete moci posílat SMS. Otázkou je, co znamená levné z pohledu arabského šejka, podle prvních informací by měla minuta hovoru stát zhruba 2 GBP (asi 90 Kč). To se sice zdá jako vysoká částka, ale proti cenám hovorů ze satelitních systémů je to jen třetina nebo polovina běžných sazeb.

Během roku 2007 by navíc mělo dojít k upgrade satelitního komunikačního systému AeroMobile a poté budou moci uživatelé na palubách letadel využívat i datové přenosy. Ty umožní připojení k internetu nebo třeba vzdálenou synchronizaci smartphonů s firemním serverem. Prezident AeroMobile David Poltorak k tomu poznamenal: „Jsme rádi, že Emirates se rozhodlo nabídnout náš systém na palubách svých letadel. Je to historický krok pro celý letecký průmysl. Věříme, že možnost telefonovat během letu se brzy stane nedílnou součástí cestování.“

Zároveň si je ale třeba uvědomit, že na palubách letadel, které nejsou systémem AeroMobile vybaveny, zůstávají v platnosti dosavadní pravidla pro používání mobilních telefonů. Ty tak musejí zůstat během celého letu vypnuty.

Na březen letošního roku ohlásily testování systému od AeroMobile také Air France, které jsou společně s Českými Aeroliniemi součástí alinace Skyteam a také Ryanair.